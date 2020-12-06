نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر افضل العاب اندرويد 2021 بدون نت حجم صغير أحدث العاب اندرويد لعشاق الأكشن في المقال التالي

عمر شويل - جدة افضل العاب اندرويد 2021 بدون نت يبحث عنها الكثير من عشاق الألعاب، خاصة من يظل فترة كبيرة خارج منزله أو أثناء السفر والانتقالات، حيث يلجأ عشاق الألعاب من مستخدمي نظام التشغيل اندرويد إلى مثل تلك التطبيقات التي لا تحتاج إلى اتصال إنترنت وحجمها صغير، لأنها لا تستهلك مساحة كبيرة من مساحة الجوال أو طاقة البطارية وهي الحل الأمثل لقضاء الوقت في السفر دون استهلاك باقة النت، وفي تقريرنا اليوم سوف نقدم لكم مجموعة من افضل العاب اندرويد 2021 للأكشن والقتال والتي يمكن الاستمتاع بها دون الحاجة للاتصال بالإنترنت.

افضل العاب اندرويد 2021 بدون نت

اللعبة الأولي في تقريرنا اليوم في قائمة افضل العاب اندرويد 2021 بدون نت هي لعبة N.O.V.A. 3: Freedom Edition، وهذه اللعبة أوفلاين لا تحتاج للاتصال بالإنترنت وتأتي حجم 130 ميجا، وهي من اشهر وأقوى العاب إطلاق النار ولا تخلو من المتعة والإثارة، ودورك في هذه اللعبة مقاتل من منظمه هدفها حماية البشرية وسوف تقم بالدخول في سلسلة نزاعات مكونة من فصول في أماكن مختلفة، وتعتبر من أفضل الألعاب المتوفرة أوفلاين بدون إنترنت.

اللعبة الثانية هي لعبة مجانية حديثة تلعب أوفلاين ولا تحتاج نت، وهي لعبة Xsurvive المتوفرة لأجهزة اندرويد وايفون وتأتي بحجم 850 ميجا، وتعتبر من العاب الحركة في عالم ضخم للتحرك بحرية من أجل النجاة، ومحاولة البقاء علي قيد الحياة عن طريق البدء في جمع الموارد وبناء منزلك وقتل الوحوش المختلفة التي تواجهك أثناء البناء والحركة ،وتتميز اللعبة بعدد كبير من السيارات التي تتحرك بها وتكتشف العالم المفتوح أمامك، وتعد من افضل العاب اندرويد 2021.

اللعبة الثالثة هي لعبة مستوحاه من الفيلم الشهير Avatar وتحمل نفس اسمه، وهي لعبة ممتعة جدا لعشاق ألعاب المغامرات والإثارة والأكشن وهي تلعب أوفلاين لا تحتاج نت وحجمها 150 ميجا، وفي هذه اللعبة سوف تقوم بدور شخصية البطل وسوف تبدأ في سلسة من المغامرات والمهمات القوية، وتتميز اللعبة بسهولة التحكم فيها و أداء المهمات وسرعة الحركة، ولذلك فهي من افضل العاب اندرويد 2021 ويمكنك الاستمتاع بها لمدة ساعات بدون ملل.

اللعبة الرابعة هي لعبة Vector وتعد أكثر ألعاب الأكشن انتشارا وافضل العاب اندرويد أكشن 2021، ووصل على مرات تنزيلها من متجر غوغل إلى عدد رهيب تجاوز المائة مليون مرة، وذلك يرجع إلى أن تلك اللعبة مميزة ومشوقة حيث تقوم بدور شخص يحاول الهروب من شخص آخر، وتحتوي على عدد من المستويات التي تختلف في صعوبتها، كما يتعرض بطل اللعبة إلى كثير من العقبات للقضاء عليه.

العاب زومبي أوفلاين بدون نت 2021

العاب الزومبي تعتبر من أكثر الألعاب التي يتجه إليها الكثير من الشباب والأطفال لقضاء الوقت، ومعظم العاب الزومبي أوفلاين ولا تحتاج إلى اتصال إنترنت، ولذلك سوف نقدم لكم في السطور التالية مجموعة متنوعة من أحدث العاب الزومبي المتوفرة لنظام التشغيل اندرويد.

لعبة Zombi GuniIre

قصة اللعبة أن الزومبي في نهاية العالم احتلوا كوكب الأرض وهدفك هو التخلص من اكبر عدد منهم والقضاء عليهم، وهذه اللعبة تتكون من 3 شخصيات عند وصولك لكل مرحله سوف تقوم بفتح شخصيه جديده، وتتميز بسهولة التحكم فيها والجرافيك الممتاز وحجمها 40 ميجا فقط، وتحتوي على 80 مستوي كل مستوي أصعب من السابق وكل المطلوب منك تقتل العدد المطلوب منك قبل الوقت المحدد، وتقوم بتجميع الذهب في كل مرحلة لشراء أسلحة جديدة، وهي أيضا واحدة من افضل العاب اندرويد 2021 بدون نت.

لعبة Zombie Hunter D-Day

من افضل العاب اندرويد 2021 التي لا تحتاج إلى نت، وهي لعبة أكشن وقتل من نوعية الزومبي شبيهة بلعبة Zombi GuniIre ولكنها تتميز بأنها أكثر واقعية ومتعة مع جرافيك رائع وحجمها 80 ميجا، وفيها تقوم بدور الشخص الوحيد الذي ينجو من المدينة بعد انتشار الزومبي، وتستمر في محاولة البقاء على قيد الحياة والنجاة لأطول وقت ممكن، وتدخل في مهام متعددة للتخلص من الزومبي وشراء أسلحة.

لعبة Dead Trigger

هي افضل العاب اندرويد 2021 بدون نت لنوعية العاب الزومبي، حيث تتميز بالحركة والمهام المتعددة المختلفة في كل مرحلة، لذا فهي أكثر إثارة وتشويقا من اللعبتين السابقتين، ويوجد منها جزء ثاني يمكنك لعبها أونلاين ودورك في اللعبة هي النجاة ومحاولة إنقاذ اكبر عدد من الناجين في مدينة أصابها الزومبي، وتتميز اللعبة بالجرافيك الواقعي الممتاز مع سهولة في التحكم، والمهمات المتنوعة التي يقوم بها البطل التي لا تجعلك تشعر بالملل على الإطلاق.