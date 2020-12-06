نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة مزامنة جهات الاتصال مع gmail لأجهزة أندرويد وأيفون واسترداد جهات الاتصال في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية تفعيل مزامنة جهات الاتصال مع حساب gmail الخاص بك، سواء كنت تمتلك هاتف أندرويد أو آيفون يجب أن تقوم بتفعيل مزامنة جهات الاتصال على هاتفك مع حساب جوجل، وذلك حتى تضمن عدم ضياع معلومات جهات الاتصال لديك في حالة فقدان الهاتف أو سقوط نظام التشغيل، حيث يمكنك استعادة بيانات جهات الاتصال على حسابك في جوجل بكل بساطة من خلال تفعيل مزامنات جوجل، ولذلك سوف نقدم لكم في موضوعنا اليوم شرح تفصيلي يوضح كيفية تفعيل مزامنة جهات الاتصال مع حساب جوجل لأجهزة الأندرويد والأيفون.

مزامنة جهات الاتصال للأندرويد مع gmail

يتم التـأكد من تفعيل المزامنة عن طريق الدخول على الإعدادات والضبط وسنلاحظ ظهور عدة خيارات مثل خيار حسابات – Google – سحابة – النسج الاحتياطي وإعادة الضبط والعديد من الخيارات الأُخرى، قم باختيار حسابات ثم قم بالضغط على Google، في تلك اللحظة سوف تلاحظ ظهور مزامنات جوجل وهي مزامنة جوجل Drive– مزامنة Gmail – مزامنة أفلام Google Play– مزامنة ألبومات الويب Picasa– مزامنة بيانات التطبيق –مزامنة تفاصيل أشخاص – مزامنة تقويم – مزامنة صحف ومجلات Google Play– مزامنة جهات الاتصال، فإذا لم يسبق لك تحديد مزامنات يجب عليك تحديد مزامنة جهات الاتصال.

حفظ واسترداد جهات الاتصال في حساب جوجل

حتى لا تفقد أي أسماء أو أرقام أو جهات اتصال محفوظة على جوالك، والتي قد تُفقد مع تغيير شرائح SIM من شريحة لأُخرى أو ضياع الهاتف، يجب أن تقوم باتباع الخطوات التالية بعد تفعيل مزامنة جهات الاتصال مع gmail:

يتم إدخال الرقم المُراد حفظه ثم الضغط على الحفظ في جهة اتصال جديدة، وبعد ذلك يتم كتابة الاسم. يتم الضغط على الثلاث نقاط المتتالية وسيتم إظهار عدة خيارات وهم ( الحفظ في الجهاز – الحفظ في Google– الحفظ في Account في مواقع أُخرى )، يتم اختيار الحفظ في Google. ولاسترداد جهات الاتصال يتم الدخول على الضبط الخاص بجهات الاتصال . يتم إظهار عدة خيارات وهي استيراد \ تصدير جهات الاتصال – جهات الاتصال المراد عرضها – سحب إلى مكالمة أو رسالة – جهات اتصال بهواتف فقط. يتم الضغط على استيراد \ تصدير جهات الاتصال، ثم الضغط على استيراد من وحدة تخزين الجهاز، وسنلاحظ استرجاع جهات الاتصال كاملة.

طريقة مزامنة جهات الاتصال لأجهزة أيفون مع Gmail

إذا كنت تمتلك جهاز آيفون وحتى تتمكن من مزامنة جهات الاتصال مع حسابك في جوجل، قم باتباع الخطوات التالية: