نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات وسعر اوبو رينو 5 برو بلس فايف جي بالسعودية والدول العربية في المقال التالي

عمر شويل - جدة اوبو رينو 5 برو بلس فايف جي من انتاج شركة اوبو العالمية، التي أخذت هواتفها تغزو الأسواق العربية خلال الفترة الماضية، وتشمل هذه السلسلة من الجوالات، هاتف Oppo Reno 5 5G، وموبايل Oppo Reno 5 Pro، وسوف تقوم شركة اوبو بطرح هذه الهواتف بالأسواق بعد النجاح الذي حققه جوال Oppo Reno 4، وهاتف Oppo Reno 4 Pro، ويتميز جوال Oppo Reno 5 Pro Plus بأنه يدعم تشغيل شبكة الجيل الخامس، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على مواصفات وسعر الهاتف في السعودية ومصر والدول العربية.

مواصفات اوبو رينو 5 برو بلس

هناك العديد من المواصفات الرائعة التي يحتوي عليها الهاتف وهى كالآتي:-

الجوال الجديد من شركة اوبو يدعم تشغيل جميع شبكات المحمول من أول شبكة الجيل الثاني وحتى شبكة الجيل الخامس. تبلغ أبعاد الهاتف 6.38*2.85*0.30 بوصة ( 159.6*72.5*7.6 ملم ). الجوال يأتي بالعديد من الألوان الأزرق والأخضر والأسود والوردي والأبيض. الهاتف مصنوع من زجاج Courting Gorilla 6 من الأمام والخلف، مع وجود إطار جانبي مصنوع من مادة الألمنيوم. يدعم تشغيل عدد 2 شريحة اتصال من نوع نانو SIM. يبلغ وزن هاتف Oppo Reno 5 Pro Plus الجديد 172 جم. نظام تشغيل هاتف اوبو رينو 5 برو بلس أند رويد 10. المعالج من نوع كوالكوم سناب دراجون 765، بدقة تصنيع 7 نانو متر، ثماني النواة. يحتوي الهاتف على معالج رسوميات من نوع ادرينو 620. يأتي بنوعين من الذاكرة، النوع الأول من الجوال يأتي بذاكرة داخلية صلبة مساحتها 128 جيجابايت، والنوع الثاني من الهاتف يأتي بذاكرة حجمها 256 جيجابايت. يأتي بنوعين من حيث حجم الذاكرة العشوائية، الأول يأتي بذاكرة عشوائية مساحتها 8 جيجابايت، والنوع الثاني يأتي بذاكرة وصول عشوائي سعتها 12 جيجابايت من نوع UFS 3.0. تليفون اوبو الجديد يدعم تشغيل مكبرات صوت ستيريو. لا يحتوي على منفذ 3.5 ملم لتشغيل سماعات الأذن الخارجية. يدعم تقنية الواي فاي وتقنية البلوتوث، ويدعم الهوت سبوت، وتقنية الـ WI-Fi Direct. يدعم خاصية تحديد المناطق الجغرافية ونظم الملاحة المختلفة من خلال تقنية الـ GPS. الهاتف يدعم تقنية الـ NFC الخاصة بالاتصال القريب المدى. يحتوي التليفون على مستشعر التقارب والتسارع، ومستشعر البوصلة، ومستشعر الدوران.

مواصفات شاشة Oppo Reno 5 Pro Plus

شاشة الهاتف تحتوي على العديد من الإمكانيات الكبيرة والمواصفات عالية الجودة وهى كما يلي:-

شاشة هاتف اوبو رينو 5 برو بلس من نوع اموليد كابستيف.

من نوع اموليد كابستيف. تدعم الشاشة اللمس المتعدد وتحتوي على 16 مليون لون.

يبلغ حجم الجوال الجديد من اوبو 6.55 بوصة، ويستحوذ على مساحة 89.5% من واجهة الموبايل الأمامية.

تبلغ دقة شاشة التليفون المحمول 1080*2400 بكسل، بكثافة بكسلات 402 بكسل لكل إنش.

تبلغ نسبة أبعاد الجوال 20:9.

يأتي الجوال من زجاج الكورنينج غوريلا 6.

تدعم الشاشة تقنية الـ HDR10+، ومعدل تحديث الشاشة 90Hz.

مواصفات كاميرات اوبو رينو 5 برو بلس

يحتوي الهاتف على 4 كاميرات، ثلاثة كاميرات خلفية، وكاميرا واحدة أمامية ومواصفاتهم كما يلي:-

الكاميرا الخلفية ثلاثية، دقة عدسة الكاميرا الأولى 48 ميجا بكسل، وتدعم تقنية التثبيت البصري، وتقنية الـ PDAF، بفتحة عدسة 1.7/F، والعدسة الثانية للكاميرا دقتها 13 ميجا بكسل وهى تلي فوتو، وتدعم الزووم حتى 2X، وتدعم الـ PDAF، بفتحة عدسة 2.4/F، والثالثة دقتها 12 ميجا بكسل، وهى كاميرا عريضة جداً، بفتحة عدسة 2.2/F. تحتوي كاميرا Oppo Reno 5 Pro Plus على فلاش LED مزدوج، وتدعم التصوير بجودة الـ HDR، وتدعم التصوير البانوراما. الكاميرات الخلفية تدعم التصوير بجودة الـ 4K، لكل 30 إطار في الثانية. تدعم تصوير الفيديوهات بجودة 1080 بكسل لكل 30/60/120 إطار في الثانية. الكاميرات الخلفية مزودة بمثبت إلكتروني، ومثبت بصري. الكاميرا الأمامية للهاتف أحادية، دقتها 32 ميجا بكسل، لكل 30 إطار بالثانية. تدعم الكاميرا الأمامية السلفي التصوير بجودة الـ HDR. تدعم التصوير بجودة 1080 بكسل لكل 30 إطار للثانية الواحدة. الكاميرا مزودة بمثبت إلكتروني gyro-EIS.

مواصفات بطارية Oppo Reno 5 Pro Plus

يحتوي الموبايل على بطارية حجمها متوسط ومواصفاتها ما يلي:-

يبلغ حجم البطارية 4000 مللي أمبير.

البطارية من نوع ليثيوم بوليمر.

البطارية غير قابلة للإزالة إلا من خلال مختص بالهواتف الذكية.

البطارية تدعم السريع بقوة 65 وات.

تصل نسبة شحن البطارية إلى 60% في خمسة عشر دقيقة.

تصل نسبة الشحن إلى 100% في ستة وثلاثون دقيقة.

سعر اوبو رينو 5 برو بلس فايف جي

سوف نعرض على قرائنا الأعزاء سعر Oppo Reno 5 Pro Plus 5G في السعودية والدول العربية وهى كما يلي:-