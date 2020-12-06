نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إطلاق نظارة أبل الذكية الجديدة كأحد منتجات الذكاء الاصطناعي المنتظرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أصدر موقع بلومبيرج تقريراً عن منتجات الذكاء الاصطناعي التي من المتوقع أن تطلقها شركة أبل خلال العامين القادمين ومن بين هذه المنتجات نظارات ذكية جديدة، فدائماً ما تبادرنا شركة أبل بمنتجات تكنولوجية حديثة ومتطورة في سعيها الدائم نحو عالم تكنولوجي متكامل، وكما صرح سابقاً الرئيس التنفيذي لشركة أبل بأنه بالنسبة للشركة فإن تكنولوجيا الواقع المعزز لا تقل أهمية أبداً عن هواتف أيفون.

سعر ومواصفات النظارات الذكية الجديدة من شركة أبل كأحد منتجات الذكاء الاصطناعي:



من المتوقع أن يبدأ سعر النظارة الذكية من 500 دولار، مع التأكيد على أن طرح النظارة لن يكون في القريب العاجل بل بحلول عام 2023 تقريباً.

أما عن مواصفات واستخدامات النظارة الذكية الجديدة فوفقاً للتقارير المبدئية عنها وكذلك التكهنات، فإن النظارة الجديدة ستكون أشبه بالنظارات الطبية العادية ، ولن تكون كنظارات الواقع الافتراضي المتوفرة حالياً في الأسواق والمنتجة من شركات أخرى.

سيكون هناك ربط بين هواتف أيفون والنظارات الذكية الجديدة بحيث يمكن التحكم بإعداداتها، كما أن إطارات النظارات ستكون مزودة بقرون استشعار.

ومن المتوقع أن تكون نظارة أبل الذكية الجديدة بمجال رؤية 52 درجة وهو مطابق لمجال الرؤية الموجود بنظارة Hololens 2 التابعة لشركة مايكروسوفت كما تتميز دقتها ب 47 بكسل لكل بوصة.

ومن المتوقع أن تطلق أبل علبة شحن مخصصة من أجل إطالة عمر البطارية الخاصة بالنظارة الذكية الجديدة كما هو الحال مع سماعات Air Pods.

وبخصوص الأشخاص الذين يستخدمون النظارات الطبية فسيكون هناك إمكانية لتوفير عدسات خاصة بهم حسب المقاسات الطبية الخاصة بكل منهم التي يحددها أطباءهم وذلك بناء على طلبهم، وبالنسبة للأشخاص الذين لا يعانون من مشاكل في النظر ولا يرتدون النظارات الطبية فيمكنهم بكل بساطة استخدام نظارات أبل الذكية الجديدة .

إعلان شركة أبل دخولها سوق النظارات الذكية:

ومن الجدير بالذكر أن شركة أبل قد أعلنت في السابق عن نيتها دخول سوق المنافسة مع شركتي جوجل ومايكروسوفت في إنتاج النظارات الذكية كأحد منتجات الذكاء الاصطناعي، ومنذ ذلك الحين والمهتمين بالمنتجات التكنولوجية منشغلين بهذا الأمر وبالتوقعات والتسريبات المتعلقة به والتي تظهر بين الحين والآخر، وكانت التوقعات الأولية تشير إلى أن النظارة الجديدة ستشبه إلى حد كبير نظارات الواقع الافتراضي الموجودة حالياً، لكن سرعان ما تغيرت هذه التوقعات بعد التسريبات الجديدة والتي تشير إلى أن نظارات أبل الذكية تشبه النظارات الطبية العادية من حيث الشكل وسهولة ارتدائها.

وليس هذا بالجديد على شركة أبل التي دائماً ما تبهرنا بالاختراعات الجديدة والسبق، وإذا كانت الشركة الكبيرة قد قررت الدخول في هذا المجال فلابد وأنها ستدخله بمنتج رائد ومميز لا يشبه منتجات الذكاء الاصطناعي المعروضة الآن.