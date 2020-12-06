نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحميل لعبة فورت نايت Fortnite علي الكمبيوتر والجولات والبلاي ستيشن بالخطوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحميل لعبة فورت نايت Fortnite تعتبر من أفضل الالعاب المشوقة للكثيرون بشهادة كثير من اللاعبين، فقد انتشرت لعبة فورت نايتFortnite الفترة الاخيرة بشدة وبحث الكثيرون عنها لتحميلها وقد حصلت فورت نايت علي أعجاب الالف اللاعبين بعد تحميلها، والتي فضلها الكثيرون حول العالم عن بعض الالعاب الاخري، وقد أشتهرت في العديد من الدول حول العالم في وقت قصير، قد يصل اجمالي اللاعبين حول العالم إلي 110 لاعب من دول وجنسيات مختلفة، وتم بدا نشر اللعبة والاصدار الاول من لعبة فورت نايتFortnite عام 2017، وكل حين وأخر بيتم تطويرها إلي الافضل وقد تم تحميلها لعدد كبير من الاشخاص في وقت قصير من نزولها وإلي الان، يتم تنزيلها علي الكمبيوتر وعلي الايفون والجوالات والبلاي ستيشن، واخيرا وبعد طول انتظار يمكنك تحميل لعبة فورت نايت Fortnite بالخطوات التحديث الاخير بسهولة بعد ان اعلنت عنه الشركة واتاحت تنزيلها من المتجر بكل سهولة تابعوا معنا بالخطوات كيفية تنزيل فورت نايت علي الاجهزة.

تحميل لعبة فورت نايت Fortnite

حققت لعبة فور نايت الفترة الاخيرة أعلي مشاهدات وأعجاب للكثيرون من لاعبين الوطن العربي، بعد ان تم تحديثها واتاحت نزولها علي باقي الاجهزة المختلفة مثل البلاي ستيشن والجولات والايفون، فهي عبارة عن ارض ويتم نزول مخلوقات غريبة ومفاجئة علي هذه الارض مثل الزومبي واللاعب يقوم بالهجوم عليهم وقتلهم فهي لعبة مسلية ومشوقه للكثيرون، وهي عبارة عن مستويات مختلفة كل مستوي يشعرك .بالشغف إلي ان تصل للمستوي الاخر لكي تحصل علي المكافات المقدمة من اللعبة، فهي تعد من الالعاب الممتعه والمسلية.

طريقة تحميل لعبة فورت نايت اونلاينFortnite

يجب عليك الدخول للموقع الفور نايت عن طريق الانترنت.

أبحث عن كلمة التحميل الان ثم قم بالضغط عليها.

سوف يظهر لك جاري التحميل عليك الانتظار لانتهاء التحميل كامل.

بعد التحميل قم بفتح اللعبة وقم بتثبيتها علي جهازم.

سوف يظهر لك خانه اسمها EPic Games قم بالضغط عليها ثم اضغط علي فور نايت.

وبعد هذه الخطوات سوف يتم أثبات فور نايت علي جهازك ويمكنك ان تبدأ اللعبة فورا.

تحميل فورت نايت علي الايفون

قم بالدخول إلي موقع يسمي getzeus عن طريق الانترنت.

قم بالبحث عن خانة تنزيل او تحميل.

فسوف تجد رمز قم بسحبه من اليسار الي اليمين حتي يبدأ التحميل.

ثم قم بالدخول علي اعدادات الايفون واضغط عل تبويب عام.

ثم الضغط علي الملف الشخصي وسوف تجد ملف zeusقم بتشغليه الان.

وقم بالبحث عن لعبة فور نايت والان قم بالضغط علي خانه تثبيت وسوف تبدا تنزيلها بطريقه صحيحة ومباشرة علي الايفون.

عليك الانتظار حتي يتم التثبيت كامل وقم بتشغيل اللعبة وابدأ فورا.

تحميل فورت نايت علي الكمبيوتر واللاب توب

عليك البحث عن برنامج يسميBluestacks علي الانترنت سوف تجده بسهولة كل ما عليك قم بالضغط علي تحميل هذا البرنامج وقم بتثبيته علي جهازك الخاص وقم بالبحث عن لعبة فور نايت واتبع التعليمات حتي يتم فتح لعبة فور نايت بنجاح وتبدأ فورا بلعب فور نايت الرائعة، ببدأ محاربة العاصفة وحماية الناجين عن طريق بناء الاسلحة للمشاركة في القتال والتخلص من الزومبي والمخلوقات المدمرة التي قد تظهر فعليك قتلها والحصول علي المكافات وادخال المستويات الجديدة المسيرة أكثر.