نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحميل لعبة فورت نايت Fortnite على الجوال والايفون والبلاي ستيشن في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحميل لعبة فورت نايت Fortnite استطاعت لعبة فورت نايت أن تحصل على رضا واستحسان الكثيرين، وهي تعد من أمتع الألعاب الإلكترونية وأكثرها انتشارًا على الإطلاق، ويتطلع الكثيرون إلى معرفة طريقة التحميل، وفي تقريرنا هذا سوف نقوم بعرض الخطوات التفصيلية لتحميل لعبة فورت نايت.

تحميل لعبة فورت نايت Fortnite

الخطوات التفصيلية لتحميل لعبة فورت على أجهزة الأندرويد عملت Epic Games على توفير برنامج يتوافق مع كلًا من أجهزة الايفون والاندرويد وكذلك الأجهزة اللوحية، ويتم تحميل اللعبة وفق الخطوات التالية:

يتم الدخول إلى الصفحة الخاصة بـلعبة فورت نايت.

عقب تسجيل الدخول يتم الضغط على أيقونة تنزيل اللعبة.

قم بالموافقة على تحميل اللعبة، ثم الإنتظار بضع دقائق كي يتم اكتمال التنزيل.

لتثبيت البرنامج يتم تشغيله يدويًا.

عقب ذلك يتم القيام بـ Epic Games ثم يليها النقر على تنزيل لعبة فورت نايت.

يتم الانتظار بضعة دقائق حتى يتم تحميل اللعبة بشكل تلقائي.

وبذلك تكون اللعبة قد تم تحميلها ويُمكن تشغيلها بصورة مباشرة.

تحميل فورت نايت للأيفون

الخطوات التفصيلية لتحميل فورت نايت على أجهزة الأيفون: