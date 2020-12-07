نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات هاتف Oppo X 2021 وأهم مميزاته وسعره في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة Oppo X 2021 قامت شركة أوبو العالمية بالإعلان عن هاتفها الجديد هذا العام 2021 وهو oppo x، ومن أهم مميزات ومواصفات هذا الهاتف حصوله على شاشة من نوع Super AMOLED تعمل باللمس، 16 مليون لون، كما أن شاشة الهاتف قابلة للتمديد، ويدعم هاتف oppo x شبكات الجيل الخامس وأيضاً يدعم الشحن السريع بـ قوة 40 واط لشحن الهاتف بكامل 100% في نصف ساعة، وسوف نتعرف متابعينا على أهم مميزات ومواصفات هاتف 2021 Oppo X الجديد وسعره في السعودية والدول العربية. مواصفات هاتف Oppo X 2021 سوف نتعرف متابعينا على مواصفات هاتف Oppo X 2021 كالتالي:- تأتي أبعاد الهاتف 160.9 × 117.9 × 6.9 ملم و 160.9 × 62.9 × 15.5 ملم. يأتي الهاتف بوزن 263 جرام. يدعم الهاتف راديو FM . يدعم الهاتف منفذ الـ NFC . يدعم الهاتف شريحتين اتصال من نوع Nano Sim. الهاتف يدعم شبكات الاتصال الجيل الثاني والجيل الثالث والجيل الرابع والجيل الخامس. يصنع الهاتف من خامات الصنع من واجهة زجاجية، واجهة بلاستيكية، مع ظهر زجاجي، وإطار من الألومنيوم. تأتي شاشة الهاتف من نوع Super AMOLED تعمل باللمس، 16 مليون لون، وتأتي الشاشة بحجم 7.3 بوصة، بدقة 1536 × 2152 بكسل، بكثافة بكسلات 362 بكسل لكل بوصة بمعدل تحديث 90 هرتز. يأتي الهاتف بنوعين من الاصدارات حيث يأتي الإصدار الأول بذاكرة صلبة بسعة 128 جيجابايت من نوع UFS 2.1.2 مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا بايت “رام”، تأتي الاصدار الثاني بذاكرة صلبة بسعة 256 جيجابايت من نوع UFS 2.1.2 مع ذاكرة عشوائية بسعة 12 جيجا بايت “رام. لا يدعم الهاتف تركيب كارت ميموري لأنه يأتي الهاتف بمساحة تخزينية كبيرة تبلغ 512 جيجابايت. يأتي الهاتف بمعالج ثماني النواة (1×2.84 جيجا هرتز Kryo 485 & 3×2.42 جيجا هرتز Kryo 485 & 4×1.78 جيجا هرتز Kryo 485)ومعالج رسومي من Adreno 640. تأتي الكاميرا الخلفية للهاتف بكاميرا ثلاثية حيث تأتي الكاميرا الأولى للهاتف بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.5 من نوع ,Wide وتأتي الكاميرا الثانية بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 من نوع (ultrawide)، وتأتي الكاميرا الثالثة بدقة 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 من نوع ماكرو بالإضافة الي فلاش ليد. تأتي كاميرا الأمامية ” السلفي” كاميرا مزدوجة الاولي تاتي بدقة 10ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 من نوع (wide) تدعم خاصية التصوير الـ HDR، وتأتي الثانية بدقة 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة 1.9 f/ كما تدعم الكاميرا الأمامية للهاتف تصوير الفيديوهات بجودة الـ 1080بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية. يحتوي الهاتف على ميكروفون الثانوي المخصص عزل الضوضاء والضجيج أثناء استخدام الهاتف بصفة عامة. يدعم الهاتف الواي فاي ويأتي بترددات الـ Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot. يأتي بلوتوث الهاتف بإصدار 5.0 مع دعمه لخاصية الـ A2DP, LE, aptX HD. يدعم الهاتف تحديد الموقع الجغرافي الـ GPS كما يدعم أنظمة الملاحة الأخرى مثل الـ A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS. يدعم الهاتف مستشعر البصمة اسفل الشاشة كما يدعم خاصية الـ Face Unlock .بالاضافة الى معظم المستشعرات الأخرى مثل التسارع والقرب البوصلة والجيروسكوب. يدعم الهاتف مكبر الصوت من الستيريو. لا يدعم منفذ الـ 3.5 ملم الخاص بسماعات الأذن. تأتي بطارية الهاتف من نوع ليثيوم بوليمر بسعة 4235 مللي أمبير، ويدعم الشحن السريع بقوة 40 واط. يأتي بنظام التشغيل الـ Android 11 مع واجهة الـ ColorOS 11. يتوفر من الهاتف ألوان هو اللون الأسود واللون الفضي. مميزات هاتف Oppo X 2021 يدعم الهاتف تشغيل شريحتين من نوع نانو.

يدعم الهاتف السماعات الخارجية الخاصية بالستريو.

تستخدم بطارية الهاتف للعمل إلى فترة طويلة.

يدعم الشحن السريع بقوة 40 واط لشحن الهاتف 100% في 35 دقيقة.

شاشة الهاتف قابلة للتمدد. سعر هاتف Oppo X 2021 سوف نتعرف مشاهدينا على أسعار هاتف Oppo X 2021 كالتالي:- السعر في مصر 17625 جنيه.

السعر في السعودية 4240 ريال سعودي.

السعر في العراق 1350295 دينار.

السعر في الهند 84150 روبية.

السعر بالدولار الأمريكي 1130 دولار أمريكي.

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