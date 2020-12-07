نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارة مرسيدس اس كلاس 2021 بالمواصفات والاسعار والصور بالمملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارة مرسيدس اس كلاس 2021 منذ أيام قليلة أطلقت شركة مرسيدس الألمانية سيارتها الجديدة، واهتمت بشكل كبير على أن تضيف لها الكثير من المزايا التي يشعر من خلالها المستخدم بالأمان والراحة عند القيام باستخدام أداة القيادة ذات استخدامات كثيرة، وقد تم الكشف رسمياً عن سيارة مرسيدس اس كلاس 2021، وتتسم السيارة بمستويات متنوعة من الرقي والأناقة والتطويرات الحديثة، وإضافة تصميمات أمان جديدة، فضلاً عن التصميم الداخلي، وما تحمله من مميزات متقدمة، ونحن اليوم سوف نتعرف أفضل سيارات شركة مرسيدس الجديدة لعام 2021 تابعوا معنا.

سيارة مرسيدس اس كلاس 2021 ومميزاتها

جاءت سيارة مرسيدس اس كلاس2021 بمستوى أفضل من الإصدارات السابقة من خلال مساحة من الداخل كبيرة وهيكل سيارة طويل، وأتاحت تحديث للبرامج لاسلكي.

بمستوى أفضل من الإصدارات السابقة من خلال مساحة من الداخل كبيرة وهيكل سيارة طويل، وأتاحت تحديث للبرامج لاسلكي. تصميم أمان من الاصطدام من الأمان وأيضاً فرملة للطوارئ بشكل تلقائي.

مضاف لها نظام تحذير للمغادرة مع المحافظة على اتجاه المسار دون تغير.

اهتم المصممين على إضافة لمسات بسيطة فنية من أجل تزين كبير في لوحة العدادات الموجودة بالخلف، بالإضافة لوجود خمس شاشات، تحفز عن طريقها اللمسات.

تحمل كراسي مزودة بخاصية المساج من خلال 10 أنماط، ونظام جديد يقوم برفع هيكل السيارة بشكل مباشر، عند تعرض السيارة لأي تصادم.

مزود بنظام الأسهم المتحركة التي تتواجد بالزجاج الأمامي، والتي تتطابق مع شاشة لمس بحجم كبير تعمل.

تحمل مثبت سرعة تكيفي مع إتاحة الانطلاق وكذلك التوقف.

مزودة بوسائد هوائية متواجدة في المقاعد الأمامية وأيضاً العلوية والجانبية وكذلك الخليفة.

تحمل السيارة تقنية إدراك اللافتات التحذيرية عندما يقرب لها السائق بشكل سريع.

كما أن المقاعد الأمامية تضم حوالي 19 محرك حتى تتمكن من توفير أفضل مستوى من الراحة، وهذا يشير لأفضل التطويرات وما تحمله المقاعد من تقنيات حديثة ومتطورة.

سعر سيارة مرسيدس اس كلاس 2021 بالمملكة

لن تكشف الشركة الألمانية المصنعة للسيارة حتى الآن عن أي أسعار لسيارة مرسيدس الجديدة، ولكن من المتوقع أن الإصدار الجديد جاء بسعر 96,000 دولار أمريكي، وهو ما يعادل بالريال السعودي 355.000 ريال سعودي.

سوف يتم الكشف بطريقة رسمية عن السيارة الحديثة مرسيدس اس كلاس2020، بعد أن يمر مدة قليلة منذ أن تم طرح السيارة الحديثة ذات حجم كبير، منذ بداية شهر سبتمبر الحالي.

والان قد وصلنا إلي نهاية مقالنا اليوم عن، من خلال كافة مواصفات ومميزات سيارة اس كلاس الجديدة2021 لكل من يبحث عن أفضل سيارات عام 2021 وما هي السيارات الاحدث خلال 2021، سوف نقدمها لكم فورا انتظررونا دائما بكل جديد ومميز من خلال موقعنا”ثقفني”