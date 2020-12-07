نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات وسعر هاتف عزوم الجديد Desert 2 Azom فى السعودية وعيوبه وكيفية الحجز والشراء من الموقع الرسمي في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات وسعر هاتف عزوم الجديد Desert 2 Azom عبر موقع azomtech.com، أطلقت شركة عزوم بالمملكة العربية السعودية هاتفها الجديد والذي يحمل اسم ديزرت 2 أو الصحراء 2 ويعمل الجهاز الجديد بنظام الأندرويد ويأتي بلونين جديدين، كما يتمتع الجوال الجديد بدرجات جيدة من الأداء ووفرت الشركة خدمة الطلب المسبق عبر موقعها الإلكتروني الرسمي على شبكة الانترنت حيث يستطيع جميع مواطني المملكة والمقيمين بأراضيها الحصول على الجهاز الجديد بكل سهولة ووصوله إليهم فور إتاحتها في السوق، ايضا يمكنك مطالعه سعر ومواصفات جهاز بلايستيشن PlayStation 5 ، فى قسم اخبار التكنولوجيا فى موقعنا ثقفنا، ولذلك سنوضح لكم في السطور التالية مواصفات جوال عزوم السعودية الجديد.

مواصفات وسعر هاتف عزوم الجديد Desert 2 Azom

هاتف عزوم السعودية أطلقت الشركة هاتف ديزرت 2 في شهر نوفمبر الماضي وهو أول إنتاج سعودي بالكامل، وبلغ سعر الجهاز الجديد 799 ريال سعودي ويستطيع مواطني المملكة والمقيمين بأراضيها الحجز المسبق للجهاز على شبكة الإنترنت مع توفير خدمة الشحن المجاني، وذلك من خلال، الدخول على صفحة شراء الجوال على الموقع الرسمي لشركة عزوم https://www.azom.co/ar وتحديد الآتي:

لون الجوال ولون الهدية المجانية

تحديد تفاصيل الشحن لإتمام عملية الطلب

ويأتي الهاتف بمساحة تخزين داخلية 128GB

ذاكرة وصول عشوائية Ram 6GB

كما يأتي الجهاز بوحدة معالجة مركزية “CBU” ثماني النواة P70 Helio MY67771T

يأتي الجهاز بنظام تشغيل أندرويد 10.

مراجعة واستعراض هاتف AZOM DESERT 2 – عزوم ديزرت ٢

مميزات جوال عزوم 2020 ديزررت 2

كما يأتي الجهاز هاتف Azom Desert 2 بوحدة معالجة الرسوميات “GPU” “Arm Mali-G72 Mp3 up to 900 MHz” بخصوص شبكات الاتصال فيأتي الجهاز مدعم بتقنيات الجيل الثاني والثالث والرابع 2G, 3G, 4G، ويدعم خدمة الواي فاي والجيل الخامس بالنسبة للبلوتوث.

مواصفات هاتف Desert 2 Azom

ويأتي الجهاز بمستشعر جاذبية و مستشعر ضوء وبصمة، وتم إطلاق الجهاز باللونين الأبيض والأسود المميزين ويشبه الرخام في تصميمه ولونه ويتكون الجهاز من هيكل بلاستيك و شاشة من الزجاج، ويبلغ وزن الجهاز 180 جرام ويبلغ طوله 15.7 سم وعرضه 7.59 سم بينما تبلغ سماكة الهاتف الجديد 8.5 ملم فقط.

مواصفات الكاميرا

كما يأتي الجهاز بكاميرا أساسية بدقة 48 ميجا بيكسل وكاميرا بدقة 13 ميجا وكاميرتين إضافيتين بدقة 2 ميجا وأخرى ميكرو بدقة 5 ميجا، وذلك بالإضافة إلى كاميرا أمامية تبلغ دقتها 24 ميجا بيكسل، وحرص الشركة على توفير تقنيات الذكاء الاصطناعي لالتقاط الصورة بأفضل دقة ممكنة.

البطارية والشحن

سعه البطارية في هاتف Azom Desert 2 تصل الى 4000 مللي أمبير في الساعة ، هذا يعنى انها تدوم وال اليوم بالاضافة الى ان الشاحن الاصلي للهاتف يدعم تقنيّة الشحن السريع، فهو يوفر اكثر من ساعه من الشحن السريع.

عيوب موبايل عزوم ديزرت 2.