نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة شحن جواهر فري فاير مجانا والحصول على مجوهرات بأكثر من طريقة في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة شحن جواهر فري فاير مجانا تعتبر لعبة فري فاير free fire من أكثر الألعاب التي لاقت إقبال كبير من اللاعبين على متجر بلاي، ويبحث الكثير من المشتركين على كيفية شحن جواهر فري فاير من أجل الحصول على المجوهرات اللازمة لشراء الملابس وغيرها من الأدوات اللازمة لممارسة لعبة فري فاير، ومن المتعارف عليه أن لعبة فري فاير من أكثر الألعاب الرائدة والمنافسة لكثير من الألعاب الأخرى مثل لعبة ببجي PUBG، حيث أصبحت هذه اللعبة من أهم الألعاب الموجودة على ساحة الإنترنت، وهناك الكثيرين الذين يقومون بشراء المجوهرات للاستمرار في اللعب، ومن خلال المقال التالي سوف نقوم بتوضيح طريقة شحن جواهر فري فاير.

طريقة شحن جواهر فري فاير مجانا عبر الـ ID

يمكنك الآن معرفة طريقة شحن جواهر فري فاير من خلال الID ، وذلك من خلال هذه الطريقة شحن جواهر فري فاير لأي صديق مشترك في هذه اللعبة، إلى جانب أن هذه الطريقة من أسهل الطرق لشحن ج واهر فري فاير Garena free fire ، ومن خلال اتباع الخطوات التالية يمكن شحن جواهر فري فاير:

يمكن التواصل مع المواقع الخاصة بشحن جواهر فري فاير.

، وذلك من خلال هذه الطريقة لأي صديق مشترك في هذه اللعبة، إلى جانب أن هذه الطريقة من أسهل الطرق لشحن ج ، ومن خلال اتباع الخطوات التالية يمكن شحن جواهر فري فاير: يمكن التواصل مع المواقع الخاصة بشحن جواهر فري فاير. وبعد ذلك يتم التواصل مع موقع Garena.

ثم نقوم بمواصلة بقية الخطوات من خلال التواصل مع خانة register a new a counter.

وبعد ذلك سوف تظهر بعض الخانات ليتم تسجيل البيانات الخاصة فيها.

ثم نقوم باستكمال باقي الخطوات والتواصل على خانة register now.

ومن خلال الخطوات السابقة سوف تلاحظ أن هناك تفعيل الحساب على الموقع.

ثم نقوم بالتواصل على Login now.

وسوف يتم التوجه إلى الحساب المفعول ليتم الحصول على الجواهر المطلوبة وشحنها لأي صديق داخل لعبة لا.

كيفية شحن جواهر فري فاير عرض *9 لشراء الجواهر فري فاير؟

يمكن شحن جواهر فري فاير من خلال عرض *9، وهذا العرض من أكثر العروض المقدمة لشحن جواهر فري فاير، وتعتبر هذه الطريقة من أفضل وأسرع الطرق لشحن مجوهرات فري فاير، ومن خلال اتباع الخطوات التالية يتم شحن جواهر فري فاير،

حيث يجب وجود رصيد في بطاقة التعبئة لا يقل عن خمسة عشر درهم.

ويتم ذلك من خلال الاتصال على الرقم 555 (طريقة الروشارج) ويتم متابعة التواصل مع الكمبيوتر.

واستكمال الخطوات ثم نقوم بالضغط على الرقم واحد.

وسوف يتم تسجيل رقم التعبئة الخاص وهو عبارة عن أربعة عشر رقم وبعد الانتهاء من تسجيل الرقم قم بكتابة رقم *9.

وبعد ذلك سوف يتم تفعيل العرض من خلال جوجل بلاي.

ويمكن تفعيل العرض من خلال رسالة بها كود التعبئة على رسالة نصية على رقم 555.

وكتابة كود الروشارج، وبعد ذلك يتم التواصل مع لعبة فري فاير وقم بكتابة عدد المجوهرات التي تود الحصول عليها.

طريقة شحن جواهر فرى فاير مجانا بدون فيزا

تعتبر لعبة فري فاير Free fire الأكثر انتشاراً في جميع الدول العربية، وهناك الكثير من اللاعبين الذين يودون شحن جواهر فري فاير وشراء الأدوات والملابس والأسلحة الخاصة بلعبة فري فاير المتميزة، ومن المتعارف عليه أن هناك الكثير من اللاعبين ليس لديهم القدرة لشحن جواهر فري فاير، لعدم امتلاكهم للفيزا كارد أو بطاقة ائتمانية أو ماستر كارد.

جواهر فري فاير في دولة المغرب

لذلك قامت معظم الدول العربية بتوفير وسائل أخرى خاصة بشحن جواهر فري فاير، ومن أكثر الدول التي قامت بتسهيل طريقة شحن جواهر فري فاير دولة المغرب، التي ساعدت على توفير وسائل الاتصال (اتصالات المغرب انوي) والتي تعمل على توفير جواهر فري فاير من خلال ر٢يد خاص على المتجر