نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية استرداد هاتفك المسروق وتأمين الهاتف ضد السرقة خطوة بخطوة في المقال التالي
عمر شويل - جدة استرداد هاتفك المسروق أصبحت الهواتف الذكية أحد أساسيات الحياة الآن، فكثُر الاعتماد عليها للقيام بالعديد من المهام اليومية، من تذكير المستخدم بمواعيده الهامة إلى حفظ كل ملفاته وأعماله أو حتى صوره الشخصية بصور آمنة وسرية، وحديثًا تم الاعتماد عليها في ضبط نمط الحياة الرياضية مما يُتيح سهولة أداء التمارين والتمتّع بلياقة بدنية عالية، لذلك عندما يُفقد أو يسرق الهاتف الخاص بك يتملكُكَ القلق والتوتر.
استرداد هاتفك المسروق
كيف تحمي هاتفك من السرقة، البداية لحماية هاتفك تكون من عندك، حيث توجد بعض الخطوات البسيطة التي من خلالها تستطيع حماية هاتفك، وهذه هي الخطوات:
- حماية الفلاش ميموري أو كَارت الذاكرة الخارجية الخاص بهاتفك، عن طريق جعل رقم سري خاص بالكارت.
- التأكد من تفعيل خاصية إيجاد الجهاز، وذلك بصورة دائمة ومستمرة من على الهاتف نفسه.
- التأكد من عمل رقم خاص(pin) لشريحة الاتصال الموجودة في الهاتف، حتى لا يتمكن احد من استخدام الهاتف حال سرقته.
استرداد الجوال المسروق
سرقة الهاتف الخاص بك أصبحت شئ لا يقلق، فبِبعض الإجراءات البسيطة تتمكن من استرداد هاتفك في أسرع وقت ممكن، وهذه الخطوات هي كالتالي:
- الحصول على بديل فوري لشَريحة الاتصال الخاصة بهاتفك، حتى في حالة وجود رقم (pin) للشريحة المسروقة
- سرعة التوجه لقسم الشرطة التابع لك، مع إحضار بشكل ضروري وهام العلبة الخاصة بالهاتف المسروق.
- الولوج إلى موقع جوجل والبحث عن الهاتف عن طريق GOOGLE find my phone، ترك رسالة تحتوي على رقم للتواصل لاسترداد الهاتف.
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