شكاوى من مشاكل كثيرة في بطاريات ”آيفون”

طرح عدد من مستخدمي هواتف ”آيفون“ التي تنتجها شركة ”أبل“ الأمريكية، عبر منتديات (Apple Developer) وموقع (Reddit) بعضا من تجاربهم الخاصة السلبية مع البطاريات، مؤكدين أن نظام التشغيل الخاص بالشركة (iOS 14.2) يتسبب في مشكلات وصفها البعض بأنها ”خطيرة“ تؤدي لاستنزاف البطارية.

ويشمل الخلل الفني استنزافا سريعا للبطارية، واستغراق وقت أطول من المعتاد في الشحن، إضافة إلى فقدان بعض الأجهزة أكثر من 50% من الشحن في أقل من 30 دقيقة، علاوة على انخفاضات كبيرة في غضون 5 دقائق من الاستخدام العادي.

ورجح كثير من المستخدمين أن تكون المشكلة ناتجة عن خلل برمجي، بعدما لاحظوا أن مستوى طاقة البطارية يبقى عند مستوى عالٍ لبعض الوقت قبل الانخفاض السريع، بالإضافة إلى أن مستوى الطاقة يصل إلى نسبة أعلى مفاجئة بعد إعادة تشغيل الأجهزة.

ويتضح من شكاوى المستخدمين أن أجهزة ”آيفون“ المتضررة هي من بين الإصدارات القديمة، مثل: آيفون 10 إس، وآيفون 7، وآيفون 6 إس، والجيل الأول من هاتف آيفون إس إي، ويبدو أن إصدار عام 2018 من حاسوب آيباد برو اللوحي الذي يعمل بنظام (iOS 14.2) قد تأثر أيضا.

وكانت ”أبل“ أطلقت نظامي (iOS 14.2) و (iPadOS 14.2) بعد أسبوعين فقط من نظامي (iOS 14.1) و(iPadOS 14.1)، وهو التحديث الثاني بعد إصدار النسخة النهائية من نظامي (iOS 14) و (iPadOS 14) لعامة المستخدمين في شهر سبتمبر الماضي.

يشار إلى أن ”أبل“ أطلقت بالفعل النسخة التجريبية العامة من نظامي (iOS 14.3) و (iPadOS 14.3)، لذلك من الممكن أن تصلح ”أبل“ المشكلة في هذا التحديث.

ويوفر التحديث الثالث لنظامي (iOS 14)، و (iPadOS 14) دعما لميزة (Apple ProRAW)، بالإضافة إلى تحسينات في تطبيقات (Home)، و(Health)، و(Weather).