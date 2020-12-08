نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر cyperpunk كيفية ترقيته مجاناً لجهاز playstation 5 في المقال التالي

عمر شويل - جدة cyperpunk وهي من الألعاب المشهورة والمعروفة في جهاز playstation 5 وهي عبارة عن لعبة تقمص أدوار يتم لعبها من منظور الشخص الأول ويتم تطويرها من خلال CD-PROJECTOR وسوف تكون متوفرة علي أجهزة WINDOWS PLAY STATION وأيضاً أجهزة XBOX 1 واللعبة مستوحاه من لعبة سيبر بانك 2020 وتدور أحداث هذه اللعبة في ولاية كالفورنيا الأمريكية والتي يتم تقسيمها لستة مناطق رئيسية .

cyperpunk ترقية مجاناً علي أجهزة ps5 وأكس بوكس :-

وبالرغم من أن هذه اللعبة كان من المتوقع أصدارها وإطلاقها علي أجهزة playstation 5 ، PS4 ،XBOX1 ،وأيضاً على منصة الألعاب الخاصة بجوجل GOOGLE STADIA وكان من المقرر لهذا في شهر أبريل الماضي إلى أن جائحة كورونا كانت السبب في تأجيل أطلاقها وأخلت بالمخطط وسوف تكون هذه اللعبة متوافقة تماماً مع كل الإصدارات الحديثة من الأنظمة الخاصة بأجهزة كلاً من بلايستيشن 5 ، وأيضاً أكس بوكس سيريس ، أكس جى .

الميزة المطروحة لمن يعشقون هذه اللعبة :-

سوف يتمكن أي لاعب وعاشق لهذه اللعبة من الميزة المطروحة من قبل الشركة وهذه الميزة هي أن بمجرد البدء في تجربة اللعبة وترقيات الجيل التالي من هذه اللعبة سوف تكون مجانية تماماً لأي شخص سوف يشتري اللعبة ، وسوف يحدث مع هذه اللعبة مثلما يحدث مع صدور الألعاب علي وحدات التحكم الجديدة سوف تحصل هذه اللعبة علي ترقية مجانية علي أجهزة cyperpunk ps5 ،أكس بوكس سيريس ، وبلايستيشن 5 ، XG .

cyperpunk 2077 كيفية ترقية مجاناً لجهاز ps5 :-

سوف يتم الترقية الكاملة لهذه اللعبة العام المقبل . لن يضطر اللاعبون علي أجهزة sony ps5 إلي الانتظار حتي عام 2021 لكي يستمتعوا بالمزايا وبعض فوائد اللعب علي أحدث جيل من وحدات التحكم . بمجرد أن اللاعب يقوم بتحميل اللعبة علي أجهزة PS4 ونقلها علي أجهزة playstation 5 سوف يلاحظ الفرق على فوراً سيلاحظ اللاعب الفرق في التحسينات الرسومية وأيضاً معدل الإطارات بالإضافة إلي ذلك أوقات التحميل الأسرع . لحسن حظ اللاعبون للعبة cyperpunk 2077 ترقياتها جميعاً مجانية . سوف يكون متاح لمستخدمي أجهزة PS5 الأولين فرصة لرؤية الترقية الأولي وذلك عند أطلاق اللعبة . يجب أن يتم وصول الترقية الكاملة لهذه اللعبة علي أجهزة XBOX SERIES ،XG ، PS5 في وقتاً ما في عام 2021 .

cyperpunk ماهي هذه اللعبة :-

مما يميز هذه اللعبة أنها تحتوي علي خريطة بداخلها مترامية الأطراف وتستكشف العالم المفتوح داخل هذه المدينة الضخمة المستقبلية والتي يطلق عليها أسم NIGHT CITY . متاح الكثير داخل هذه اللعبة سوف يقوم به اللاعبون حيث بداخل اللعبة المرتزقة الخارجين عن نطاق القانون . بمجرد اللعب علي هذه اللعبة يجب علي اللاعبون البحث عن تميمة يزعم بأن هذه التميمة تحمل مفتاح الخلود . طول الرحلة لهذه اللعبة سوف يقابل اللاعب مجموعة متنوعة من الشخصيات الملونة بما في ذلك نجم هوليود المعروف كيانو ريفز والمغني المشهور جوني سيلفرهاند .

cyperpunk تم الكشف عن العرض لأسلوب اللعب في هذه اللعبة في أجهزة بلايستيشن،في أجهزتي بلايستيشن 4 ، وبلايستيشن 5 وهو عرض جديد في أسلوب اللعب وذلك عبر ميزة التوافق المسبق للأجهزة وذلك قبل صدورها في هذا الشهر ويعطي فكرة حول كيف تبدو اللعبة ، خلال أيام قليلة جداً يتم أطلاق هذه اللعبة بمميزاتها وتطويرها لكل عشاق هذه اللعبة المميزة .