جاكوار تطلق F-PACE SVR الجديدة فائقة الأداء

أطلقت جاكوار سيارتها الفارهة عالية الأداء "F-PACE SVR" الجديدة التي أصبحت أسرع وأكثر ديناميكية، وتمت ترقية السيارة الرياضية متعددة الأغراض الأفضل أداءً بين سيارات F-PACE إلى مستوىً جديد من الجودة.

وأوضحت الشركة ان تم إجراء عدد من التحديثات عبر إضافة مزيج من المعدات الجديدة، والانتقال إلى "هيكل السيارت الإلكتروني" الجديد (EVA 2.0)، وتتضمن هذه التحديثات تفاصيل تصميمية مستوحاة من سباقات السيارات، مع مقصورة داخلية فاخرة مركّزة عل الأداء وأحدث تقنيات الاتصالات المريحة.

وتتوفر سيارة F-PACE SVR حصرياً مع محرك بنزين سعة 5.0 لتر ثماني الأسطوانات بالشحن الفائق، والذي يوفر قوة دفع تبلغ 550 حصاناً وعزم دوران يبلغ 700 نيوتن متر – بزيادة تبلغ 20 نيوتن متر عن المحرك السابق، وهذا التحسين في عزم الدوران من شأنه أن يجعل السيارة تتسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة خلال 4.0 ثواني، كما تبلغ السرعة القصوى للسيارة 286 كم/ساعة.

وتحتوي مجموعة نقل الحركة على ذات محوّل عزم الدوران المستخدم في سيارة الصالون الخارقة جاكوارXE SV Project 8، وذلك كي تكون قادرة على التعامل مع الحمولات الأعلى. وإلى جانب تحسين عزم الدوران والتسارع، مع تخفيض استهلاك الوقود بما يصل حتى 12.2 لتر/100كم.

كما استفاد نظاما التعليق والديناميكيات من التعديلات الجديدة، حيث أصبحت الوضعية "الديناميكية" المحسّنة تتيح ضبطاً فريداً من نوعه، يضمن تجربة قيادة مركّزة ومعززة. وتستخدم ميزة "الإقلاع الديناميكي" عطالة مجموعة القيادة للحفاظ على وصول الطاقة إلى العجلات أثناء تغيير السرعات، ما يساهم في تسارع سيارة SVR الممتاز عند انطلاقها من وضع الثبات. وفي الوقت نفسه، أصبحت سيارة F-PACE SVR أكثر راحة ومتعة للقيادة في السرعات المنخفضة، بدون التضحية بديناميكيات القيادة الخاصة بالسرعات العالية، ما يزيد من قدرة السيارة الجديدة على تلبية مختلف الاستخدامات.

وتم تحسين نظام التوجيه باستخدام نظام الطاقة الإلكترونية المساعدة الجديد، والذي يجعل الاستجابات أكثر فورية، ويضمن تواصلاً ممتازاً بين السيارة والسائق. ويسمح الضبط المعدل للتخميد التكيفي بقيادة أكثر إتقاناً في السرعات المنخفضة، يتم تحسينها من خلال بطانات الهيكل القاعدي المعدّلة.

كما يتوفر نظام الدفع الكلي مع "ديناميكيات مجموعة القيادة الذكية" كميزة أساسية، وتضمن تكنولوجيا "الديناميكيات التكيفية" (Adaptive Dynamics) لنظام التعليق إعدادات دقيقة ودينامكية، إلى جانب زيادة الثبات أثناء القيادة، فيما توفر "الديناميكيات القابلة للضبط" (Configurable Dynamics) متعة أكبر للسائق من خلال تمكينه من تغيير إعدادات السيارة بما يلائم تفضيلاته الشخصية. كما يتوفّر موقّت ومقياس للجاذبية وتعبير رسومي عن مخطط الدواسة لمساعدة السائق على مراقبة أداء السيارة في الوضعية "الديناميكية".

وتمت إعادة تصميم مقصورة سيارة F-PACE SVR بشكل شامل، وتحسين موادها وتعزيز الشخصية الديناميكية في مختلف أنحاء المقصورة ومفاتيح التحكم داخلها.

وتم تصميم الخطوط البارزة في المقاعد والأبواب بنسيج "ألكنتارا"، إلى جانب تغليف عدد من العناصر، مثل حامل الأكواب المركزي والكتلة الجلدية الوسطى بجلد "ويندسور" الفاخر. أما "شاشة السائق التفاعلية" عالية الدقة بقياس 12.3 بوصة فمغلفة بنسيج "ألكنتارا" مع تطريزات بلون الأبنوس، فيما تتوفر التشطيبات المتكررة من الألومنيوم كميزة أساسية، مع توفر ألياف الكربون مفتوحة المسام كميزة اختيارية.

وتتوفر المقاعد الرياضية نحيلة الخطوط بجلد شبه الأنيلين، مع التطريزات الألماسية المستوحاة من شعار جاكوار القديم في منطقة كتف السيارة الأمامي، مع كسوة مخرّمة مميزة لمساند الظهر، وتكرار ذات الأمر على جلد المقاعد الخلفية. أما شعار SVR على مساند الراس، فيضيف لمسة نهائية لا مثيل لها.

ويتمتع "قرص القيادة" (Drive Selector) الجديد من جاكوار بملمس أكثر تعبيراً عن أداء سيارة F-PACE SVR، مكسواً بالجلد المعرّق مع التفاصيل المستلهمة من الشعار القديم، وشعار SVR المحفور عليه. كما تزيد مقابض تبديل السرعة من الزنك مميز الملمس روعة التصميم الجديد المنقسم لمقود سيارة SVR، ما يضمن متعة أكبر للسائق أثناء استخدام ناقل السرعة اليدوي.

وتتضمن سيارة F-PACE SVR عدداً من التقنيات المتقدّمة المتوفرة في أحدث سيارات F-PACE، ما يضمن اتصالها وتحديثها الدائم لزيادة راحة السائق، وتتضمن هذه التقنيات نظام المعلومات والترفيه "بيفي برو" (Pivi Pro) وميزة "البرمجيات المتصلة"، والشاحن اللاسلكي الاختياري، وأحدث أنظمة مساعدة السائق المتقدمة، مع الشحن اللاسلكي للأجهزة كميزة اختيارية.