لعبة فورت نايت أسهل الطرق لتنزيل العبة للهواتف الذكية

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عمر شويل - جدة لعبة فورت نايت، أسهل الطرق لتنزيل لعبة فورت نايت للهواتف الذكية، نعيش الآن عصر النهضة التكنولوجية الحديثة والمطورة كليًا، حيث أصبح الهاتف جهاز متكامل يُعتمد عليه في أداء العديد من المهام الخاصة بالعمل وحتى المهام الخاصة بالمنزل وما يلزمه من أعمال، وفي ظل ذلك كان لأوقات الترفيه واللعب جزء كبير من حصة التقدم التكنولوجي تلك، فأصبحت السمات العامة للألعاب الإلكترونية هي محاكاة الواقع لأبعد حد، ومن أهم هذه الألعاب التي تحاكي الواقع لعبة فورت نايت.

ما تحتاجه لتحميل لعبة فورت نايت

لعبة فورت نايت لا تتوافق مع كل الأجهزة الإلكترونية سواء كانت أجهزة كمبيوتر أو هواتف ذكية أو جوالات آيفون، أو حتى الأجهزة التي تعمل بنظام تشغيل أندِريود، لذلك نعرِض فيما يلي أهم ما يجب توافره في الجهاز المستخدمة للعبة فورت نايت ليتوافق معها وليتم تحميل اللعبة بشكل سلسل، وهو كالآتي:

سعة الذاكرة الخاصة بالفيديو تبدأ من أثنين جيجابايت فاعلى. نوع المعالج وسرعته المعالج من كور أي فايف، وأن لا تقل سرعته عن 2.8 جيجاهرتز. سعة ذاكرة النظام العشوائية لا تقل ذاكرة النظام العشوائية عن ثمانية جيجابايت.

قوة الجرافيك للعبة فورت نايت

أن يكون الجرافيك المستخدم من إصدار نيفيدا جي تي إكس 660. أو أن يكون الجرافيك المستخدم من إصدار أيه إم دي راديون إتش دي 7870.

نظام التشغيل ويندوز لعبة فورت نايت

ويندوز 7 ويندوز 8 ويندوز 10 بذاكرة داخلية 64 جيجابايت.

نظام التشغيل ماك لعبة فورت نايت

نظام ماك أو إس إكس سيارا.

أسهل الطرق لتنزيل لعبة فورت نايت عبر الجوالات الذكية

تُعتبر أسهل الطرق وأسرعها لتحميل لعبة فورت نايت هى الدخول لمتجر الهاتف الذكي المخصص لتحميل التطبيقات والألعاب، حيث يُتيح ذلك التطبيق تحميل اللعبة بشكل سريع وسلسل ومجاني بالكامل.