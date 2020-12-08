رسمياً كيان تطرح سكودا أوكتافيا A8 الجديدة كلياً

أطلقت شركة كيان إيجيبت الوكيل الحصري لعلامة سكودا في مصر الجيل الخامس من أيقونتها اوكتافيا A8 الجديدة كلياً التي تنتمي إلى فئة السيارات السيدان المدمجة.

وصرح أكسيل شرودر مدير مبيعات سكودا الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "أن الوضع العالمي الحالي يفرض قيودًا على مجالات مختلفة من الأعمال وقطاع السيارات للأسف ليس استثناءً من هذه التحديات، ومع ذلك، وفي هذه الظروف الصعبة، نحاول في ŠKODA AUTO تلبية احتياجات عملائنا في جميع أنحاء العالم باستمرار تطوير وتحسين وتحديث عروضنا فيما يتعلق بمنتجاتنا وخدماتنا".

وأضاف شرودرأن سكودا لا تزال تعمل على زيادة حجم المبيعات، وحصة السوق هذا العام في السوق المصري، وتتجه بنجاح نحو الوصول إلى هدف المبيعات البالغ 5.500 وحدة، وزيادة المبيعات بأكثر من 40٪ مقارنة بالعام الماضي".

وكشف "شرودر" عن نية الشركة التوسع في زيادة شبكة الوكلاء بشكل أكبر للاقتراب أكثر من العملاء وتقديم تجربة متميزة لهم من خلال تعيين 4 وكلاء جدد إضافيين في عام 2021.

وقال نادر نبيل مدير عام قطاع سكودا في شركة كيان إيجيبت أن الشركة تقدم سكودا أوكتافيا A8 للسوق المصرية بثلاث فئات، وهي "Ambition" و"Style" والفئة الرياضية RS.

وتأتي أوكتافيا A8 بلغة تصميمة جديدة تماما تتميز بطابع جريء ورياضي جذاب للغاية من جميع الجوانب، كما أن أبعاد السيارة الجديدة الكبيرة توفر أعلى مستويات الراحة والرحابة داخل المقصورة، التي أتت أفخم من أي وقت مضى، حيث تضم تجهيزات فخمة لا توجد عادة في السيارات من الفئة نفسها.

فحسب الفئة المختارة، هناك شاحن الهواتف المحمولة "Wireless Charger" والمصابيح الرئيسية والخلفية العاملة بالكامل بأضواء "Matrix LED"، بخلاف التكيف الأوتوماتیکی الذي يمكن فصل درجة حرارته في منطقتين مختلفتين "Climatronic daul zone AC system"، وأيضا جلود ألكانترا الفاخرة على المقاعد والواح الأبواب، بالإضافة إلى نظام التعليق الرياضي "RS Sport suspension system" الخاص بالفئة الرياضية.

تعتمد الفئتان الأولى والثانية Ambition-Style على محرك قوي من فئة TSI سعة 1.4 لتر تيربو يولد 150 حصائا مع عزم دوران يبلغ 250 نیوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من ثماني سرعات Shift By Wire، يجعل السيارة تنطلق من من صفر إلى 100 كلم/ساعة غضون 9 ثوان، قبل تسجيل سرعة قصوى مقدارها 223 كلم/ساعة.

أما الفئة الرياضية RS تعتمد على محرك رباعي الاسطوانات سعة 2.0 لتر يولد قوة 245 حصان وأقصى عزم دوران يصل إلى 370 نيوتن.متر متصل بناقل حركة مزدوج القابض 7 سرعات يجعل السيارة تنطلق من صفر إلى 100كلم/ساعة في غضون 6.7 ثانية قبل تسجيل سرعة قصوى مقدارها 247 كلم/ساعة.

واعلنت الشركة عن طرح الفئة الأولى Ambition بسعر يبلغ 399,999 جنيه، بينما تأتي الفئة الثانية Style بسعر يبلغ 459,999 جنيه أما الفئة الرياضية RS طرحت بسعر 649,990 جنيه.