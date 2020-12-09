كودات فري فاير وشروطها

الحصول على الخدمات المدفوعة داخل الألعاب بشكل مجاني، من أكثر الأمور التي يرغب محبي الألعاب الإلكترونية بالحصول عليها، ويتحقق هذا الأمر عن طريق الحصول على أكواد هدايا الألعاب، وسنتحدث في هذا المقال على طريقة الحصول على أكواد هدايا لعبة ببجي لشحن الشدات، واستخدامها في شراء لوازم القتال أو الملابس أو الأسلحة وغيرهم.

كيفية الحصول على أكواد هدايا لعبة ببجي

الحصول على أكواد هدايا الألعاب من الأمور التي يكثر البحث عنها عبر الإنترنت مثل البحث عن أكواد هدايا لعبة ببجي، وكودات فري فاير، وغيرها من الألعاب الأخرى، يمكنك الحصول على أكواد هدايا لعبة ببجي من خلال الطرق الآتية:

الطريقة الأولى تتم عبر الدخول إلى موقع لعبة ببجي الرسمي، ثم إدخال رقم ال id الخاص بحساب اللاعب في ببجي، وكتابة كود من الأكواد التالية( GPBZGJLFEZJTMP، GPBZGJLHJZG3GF)، سيطلب منك الموقع إدخال رقم التفعيل، بعد كتابة كود التفعيل، يتم الضغط على "Redeem"، سيتم تزويدك بالهدايا.

بعض المواقع تقوم بتوفير بطاقات جوجل بلاي أو بطاقات أمازون بشكل مجاني، على سبيل المثال مواقع تطلب منك القيام بمهام معينة لتجميع النقاط، وبعد تجميع عدد معين من النقاط يمكنك استبدالها ببطاقات جوجل أو أمازون أو ايباي، أو مواقع تعطيك نقاط على كل عملية شراء تقوم بها، ثم يمكنك تجميع النقاط واستبدالها بالبطاقات.

بعض المواقع تعطيك شدات ببجي بطريقة مجانية مقابل القيام بمهام معينة، مثل تحميل التطبيقات أو مشاهدة فيديوهات اليوتيوب، أو الضغط على الإعلانات المختلفة في بعض المواقع، وبعد تجميع عدد معين من النقاط سيمكنك تحويلها إلى شدات واستخدامها في ببجي بسهولة.

طريقة أخرى للحصول على أكواد هدايا ببجي يستخدمها المحترفين، وهي تعرف باسم فيزا وهمية، وهي طريقة صعبة بعض الشيء، فهناك الكثير من المواقع توفر لك فيزا وهمية مشحونة لشراء الخدمات المدفوعة داخل ببجي، إذا كنت ترغب في الحصول على فيزا مشحونة وهمية، يمكنك البحث عبر جوجل أو أي محرك بحثي آخر، عن طريقة الحصول على هذه الفيزا.

شروط وأحكام استرداد هدايا ببجي

أكواد استرداد الهدايا منتشرة بشكل كبير عبر الإنترنت، وهي تسمح للاعب بالحصول على الخدمات المدفوعة في الألعاب بسهولة، يمكنك من خلالها على سبيل المثال الحصول على كودات فري فاير وأكواد ببجي، وتخضع الأخيرة لمجموعة من الشروط والأحكام كالآتي:

أكواد الاسترداد لها مدة معينة للاستخدام.

يمكن استبدال كود الاسترداد عبر الموقع الرسمي للعبة ببجي فقط.

لا يستطيع الاعب استبدال الأكواد بالأموال.

يتم استخدام كود الاسترداد لمرة واحدة فقط لكل حساب لاعب أو مستخدم.

يمكنك استرداد الأكواد من خلال إدخال معرف حرف ببجي على موقع اللعبة الرسمي، ثم الضغط على كلمة" استرداد"، بعدها يتم الدخول إلى حساب اللاعب على ببجي، والتوصل للهدايا بشكل مباشر من البريد داخل ببجي.

في حالة انتهاء صلاحية رمز الاسترداد أو الوصول للحد الأقصى، ستصل للاعبون رسالة تفيد بأنه تم الوصول للحد الأقصى من الرموز، وسيكون عليك الانتظار حتى ظهور رموز جديدة.

في النهاية يمكنك الحصول على أكواد هدايا ببجي، عبر طرق مختلفة، قد يكون افضلها الحصول عليها عبر بطاقات جوجل وأمازون، نظرا لسهولة هذا الأمر، فكل ما عليك الحصول على البطاقة ثم استخدامها بسهولة، وكما ذكرنا سابقا تستطيع الحصول عليها عبر مواقع استطلاعات الرأي ومشاهدة الفيديوهات والتسوق عبر الإنترنت وغيرهم، فقط قم بالبحث عن مواقع الحصول على بطاقات جوجل بلاي مجانا.