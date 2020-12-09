نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحصول علي جميع سكنات وملابس وأسلحة فورت نايت Fortnite مجاناً في المقال التالي

عمر شويل - جدة الحصول علي جميع سكنات فورت نايت Fortnite مجانا؛ حيث دائماً ما تعدو السكنات هي العنصر الأساسي في لعبة فورت نايت Fortnite، وأكثر ما يستخدم لاعبين اللعبة حول العالم وفي منافسات اللعبة، وقد يتمكن كل شخص يلعب اللعبة من الحصول علي تلك السكنات بطرق عديدة ومختلفة ولكن معظم هذه الطرق تحتاج الي دفع مقابل مادي من أجل الحصول عليه، فقد تتوافر في لعبة فورت نايت الحديثة مهمات يقوم بها اللاعب أسبوعياً بشكل مستمر مقابل الفوز بسكنات فورت نايت، وهناك من يقوم بشرائها من خلال متجر اللعبة والموجود في موقع شركة Epic علي الإنترنت، فقد نستدرج معكم زوار موقعنا أهم السكنات الموجودة في لعبة فورت نايت والتي تعتبر الأكثر استخداماً من اللاعبين في مختلف بلدان العالم، كما نعرفكم علي طريقة الحصول علي سكنات وملابس فورت نايت بطريقة مجانية.

سكنات فورت نايت الأكثر استخداماً في العالم

سكن Raven من أكثر سكنات فورت نايت استخداماً من اللاعبين، وهو عبارة عن ملابس سوداء اللون ذكورية وقناع متحرك أرجواني اللون وعيونه متوهجة. سكن Skull Trooper ثاني أكثر السكنات استخداماً ما بين اللاعبين حول العالم ويٌعرف باسم سكلتون، وهو عبارة عن ملابس شبيه للهياكل العظمية وسوداء اللون ومخططه باللون الأبيض أو الأخضر وأيضاً الفضي أو الأزرق لتمثل عظام الهيكل، كما يتكون من قناع شبيه للجمجمة. سكن الفارس الأحمر ثالث السكنات استخداماً في العالم، وهو عباره عن ملابس سوداء ومخططه باللون الأحمر وأيضاً قناع الوجه باللون الأحمر. سكن Brite Bomber رابع أكثر استخداماً من اللاعبين حول العالم، وهو ملابس أنثويه ذات ألوان متوهجه ومشرقة، فقد تتوافر تلك الملابس جامعة بين اللون الأزرق والأبيض والوردي، كما يتحول لون الشعر الي اللون الوردي عند ارتداء تلك الملابس، كما يتوفر أيضاً مع الملابس نضارة ذات اللون أرجوانيي المتوهج. سكن Raptor من السكنات المنتشر استخدامها أيضاً، ويحتوى علي ملابس مجمعه بين اللون الأصفر والبني وقناع به سماعات مثل التي يرديها الطيارون.

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يحصل كثير من اللاعبين علي سكنات مجانية من خدمة تويتش برايم Twitch Prime، فقط قم بربط حسابك Epic Games بخدمة تويتش برايم لتحصل علي السكنات المجانية التي تقدمها البث عبر خدمة Twitch Prime.