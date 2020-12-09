نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات هاتف Xiaomi Redmi K30 Ultra وسعره في السعودية ومصر في المقال التالي

عمر شويل - جدة Xiaomi Redmi K30 Ultra قامت شركة شاومي بالإعلان عن هاتفها الأحدث Xiaomi Redmi K30 Ultra وحيث أنه يأتي في الفئة المتوسطة مع قيمة عالية جدًا مقابل السعر المطلوب، حيث يحمل الهاتف شاشة أموليد بمعدل التحديث 120 هرتز، مع معالج دايمنسيتي، ويدعم الهاتف ذاكرة رام مناسبة (6 و8 جيجا)، ويأتي تصميم الشاشة بدون أي ثقب أو نوتش لكي تناسب أذواق الناس، وسوف نتعرف متابعينا علي أهم مواصفات هاتف Xiaomi Redmi K30 Ultra وسعره في السعودية ومصر. مواصفات هاتف Redmi K30 Ultra Xiaomi سوف نتعرف متابعينا على أهم مواصفات هاتف Xiaomi Redmi K30 Ultra كالتالي:- يحتوي الهاتف على منفذ لإضافة بطاقتي اتصال من الحجم Nano SIM. يتصل الهاتف بشبكات المحمول من الجيل الخامس على أي شريحة، كما يدعم الاتصال بالانترنت من خلال الشرائح سرعات الجيل الثاني EDGE، والجيل الثالث HSPA، والجيل الرابع LTE، والجيل الخامس 5G. وزن الهاتف يصل إلى حوالي 213 جرامًا، مع طول 163.3 مم، و عرض 75.4 مم، وسُمك 9.1 مم. تأتي شاشة الهاتف من نوع AMOLED كابستيف مزودة بإمكانية اللمس المتعدد، وهي تدعم 16 مليون لون (وهي من نفس نوع شاشة Xiaomi Mi Note 10 Lite). تأتي شاشة الهاتف بمقاس 6.67 بوصة، بحيث تستحوذ على حوالي 87.2 في المائة من الواجهة الأمامية للجهاز، وتدعم دقة عرض 2400 فـ 1080 بكسل، مع نسبة أبعاد 20:9، وكثافة بكسلات 395 بكسل لكل بوصة، وتدعم الشاشة تقنية الـ HDR 10 Plus، و معدل التحديث 120 هرتز. يدعم الهاتف نظام التشغيل الأحدث Android 10. يأتي الهاتف بمعالج رئيسي MediaTek Dimensity 1000 Plus مع دقة تصنيع 7 نانو وثمان أنوية (أربع أنوية Cortex A77 بسرعة 2.6 جيجا هرتز لكل نواة، و أربع أنوية Cortex A55 بسرعة 2.0 جيجا هرتز لكل نواة)، مع شريحة معالجة الرسوميات Mali-G77 MC9، والحاصل على حوالي 530 ألف نقطة في اختبار AnTuTu؛ بما يجعله يتفوق على معظم الهواتف الرائدة مثل OnePlus 7 Pro. يوجد أكثر من نسخة من الهاتف مع اختلاف في مساحة الذاكرات، نسخة بمساحة داخلية 128 جيجا بايت، مع 6 جيجا رام، نسخة بمساحة داخلية 128 جيجا بايت، مع 8 جيجا رام، نسخة بمساحة داخلية 256 جيجا بايت، مع 8 جيجا رام, نسخة بمساحة داخلية 512 جيجا بايت، مع 8 جيجا رام. لا يدعم الهاتف إضافة كارت ميموري لتوسيع الذاكرة لأي نسخة. يحتوي الهاتف على سماعات ستيريو تعمل على تضخيم الصوت مع إصدار صوت ثلاثي الأبعاد، حيث تقدم أفضل تجربة صوت عند تشغيل الألعاب أو الأفلام. ويأتي الهاتف بمدخل السماعات التقليدي لإضافة سماعة بمنفذ 3.5 مم في مدخل منفصل، كما يدعم الهاتف صوت بجودة 24-بت/ 192 كيلو هرتز. يدعم الهاتف شبكات الانترنت اللاسلكية (Wi Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6)، مع دعم للـ dual band، والواي فاي دايركت، وإنشاء نقطة اتصال HotSpot. الهاتف يدعم نظام الـ Bluetooth من الإصدار 5.1 (مع دعم للـ A2DP، والـ LE، والـ aptX HD، والـ aptX Adaptive). يدعم الهاتف أيضاً نظام التعرف على الموقع الجغرافي للهاتف (GPS، مع A-GPS، و BDS)، ويدعم نظام الاتصال قريب المدى NFC الذي يُستخدم في العديد من المجالات. يدعم الهاتف وجود منفذ الأشعة تحت الحمراء، ويأتي بنظام الـ USB من الجيل الثاني بمدخل من النوع USB Type-C، مع دعم لتقنية الـ USB On The Go. يأتي الهاتف مزود بحساس التعرّف على البصمة (عدسة أسفل الشاشة الأموليد)، مع دعم أيضاً لخاصية فتح الهاتف عن طريق التعرّف على ملامح الوجه (Face Unlock)، بالإضافة أيضاً إلى وجود مستشعرات أخرى التسارع والتقارب والبوصلة والجيروسكوب. يتوفر من الهاتف اللون الأبيض، والأسود، والأخضر. تأتي بطارية الهاتف من نوع الليثيوم بوليمر الغير قابل للإزالة بسعة تصل إلى 4500 ملّي أمبير ويمكن إعادة شحنها باستخدام شاحن سريع بقوة 33 واط. سعر هاتف Xiaomi Redmi K30 Ultra سوف تعرف على سعر هاتف Xiaomi Redmi K30 Ultra كالتالي:- السعر في مصر 4,700 جنيه مصري.

السعر في السعودية 1,105 ريال سعودي.

السعر في الإمارات 1,080درهم اماراتي.

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