نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر samsung note 10 مواصفاته وسعره في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة samsung note 10 ، أعلنت شركة سامسونج عن هاتفها الجديد samsung galaxy note 10 لينضم إلى سلسلة النوت التي تتميز بشاشة هاتف كبيرة الذي يفضلها الكثيرين من محبي النوت، وأيضا يأتي مع الهاتف القلم s pen الذي تم تطويره بشكل على غير المعتاد من قبل سامسونج، واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نعرفكم على أهم مواصفات وإمكانيات هاتف samsung note 10 وسعره في السعودية، فتابعوني لمعرفة التفاصيل .

مواصفات samsung note 10

الهاتف يأتي بإبعاد 151*71.8*7.9 ملم . يأتي هاتف سامسونج بوزن 168 جرام . الخامات المستخدمة في تصنيع الهاتف من الزجاج، وإطار الهاتف مصنع من معدن ستانلس ستيل، مع وجود حماية جوريلا الجيل السادس . يدعم الهاتف شريحتين اتصال من نوع نانو sim . يدعم هاتف note 10 شبكات الجيل الثاني والثالث والجيل الرابع . يأتي مع الهاتف قلم s pen بإبعاد 105.08*5.8*4.35، بوزن 3.04 جرام . القلم يعمل عن طرق البلوتوث عن بعد 10 أمتار عن الهاتف، كما يدعم بعض المستشعرات مثل التسارع والجيروسكوب للتحكم في الهاتف عن بعد مثل تغيير أوضاع التصوير بالكاميرا بدون لمس شاشة الهاتف، كما يتم شحن القلم خلال 6 دقائق فقط، كما يمكن تشغيل القلم عن بعد لمدة تصل إلى 10 ساعات متواصله . يأتي القلم والهاتف مقاوم للماء والغبار لمدة نصف ساعه وحتي متر ونصف، ويدعم nfc الإتصال قريب المدي، كما يدعم samsung pay, samsung dex . يأتي هاتف سامسونج نوت 10 بشاشة على شكل ثقب في منتصف أعلى شاشة الهاتف، من نوع dynamic amoledk، تبلغ مساحة الشاشة 6.3 إنش بجودة fhd، بدقة 1080*2280 . يوجد في شاشة هاتف سامسونج انحناء من عند الأطراف مع وجود طبقة حماية من نوع corning gorilla glass، كما تدعم خاصية always on display, +hdr10 . دقة الكاميرا الأمامية في الهاتف 10 ميجا بكسل، كما تدعم الكاميرا خاصية dual pixel . الكاميرا الخلفية للهاتف تأتي بكاميرا ثلاثيه، دقة الكاميرا الأولي 16 ميجا بكسل، الكاميرا الرئيسية هي الكاميرا الثانية بدقة 16 ميجا بكسل بفتحة عدسه متغيره من f/1.5 إلى f/2.4 لتصوير wide angle، إما الكاميرا الثالثة لتصوير الزوم telephoto مع وجود فلاش أحادي نوع ليد، بدقة 12 ميجا بكسل . كاميرا هاتف جالكسي نوت 10 تدعم المثبت البصري ois، كما تدعم خاصية ar emoji، وتدعم البورتريه والعزل . يدعم الهاتف خاصية عزل الضوضاء والضجيج إثناء استخدام الهاتف بصفه عامه عن طريق ميكروفون أضافي في الهاتف . يدعم الهاتف تصوير الفيديوهات 4k بدقة 2160 بكسل، كما يدعم تصوير fhd بدقة 1080 بكسل، وتصوير hd بدقة 720 بكسل، وتصوير slow motion بدقة 1080 بكسل بجودة fhd، ويدعم تصوير hyperlapse بدقة 1080 بكسل بجودة fhd . يأتي الهاتف بذاكره صلبه سعة 256 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية سعة 8 جيجا بايت . الهاتف يأتي بنظام حماية knox protection، كما يمكن عمل secure folder لعمل ملف أخر محمي من فيروسات mcafee . معالج الهاتف يأتي من نوع exynos 9825 بتكنولوجيا 7 نانو، ومعالج رسومي من نوع mali-g76 mp12 لتقديم أداء سهل وسريع . يدعم هاتف note samsung 10 بلوتوث الإصدار الخامس، كما يدعم a2dp, le, aptx . يأتي الواي فاي في الهاتف بتردد a-b-g-n-ac-ax، كما يدعم dual band, wi-fi direct, hotspot . سماعات الهاتف الخارجية تأتي بصوت ستيريو وتوجد في أسفل الهاتف . يدعم الهاتف خاصية gps لتحديد الموقع الجغرافي، كما يدعم أنظمة الملاحة الأخري مثل bds, a-gps, glonass . منفذ usb في الهاتف يأتي من نوع type . يدعم الهاتف التشغيل على tv عن طريق الواي فاي بدقة 1080 بكسل، أو من خلال سلك hdmi بدقة 4k . يدعم الهاتف خاصية البصمة وهي موجودة أسفل شاشة الهاتف من نوع ultrasonic، كما يدعم خاصية بصمة الوجه . يدعم هاتف سامسونج note 10 بعض المستشعرات مثل الضغط الجوي والتسارع والقرب والبوصلة والجيروسكوب وال spo2 . تأتي بطارية الهاتف بسعة 3500 مللي أمبير . يدعم هاتف سامسونج خاصية الشحن السريع بقوة 25 واط، والشحن اللاسلكي بقوة 12 واط، كما يدعم أيضا الشحن الاسلكي العكسي . يأتي الهاتف بواجهة سامسونج one ui بنظام تشغيل أندرويد 9.0 pie . الهاتف يأتي باللون الأبيض المتدرج واللون الأسود واللون الأبيض .

مميزات هاتف samsung note 10

الهاتف يأتي بتصميم مميز وفريد .

يأتي الهاتف بوزن خفيف لسهولة حمله بيد واحدة .

الهاتف يأتي بشاشة cinematic على شكل ثقب، مع وجود مستشعر بصمة مدمج بالشاشة .

يأتي الهاتف بمعالج قوي لتقديم أستخدام أفضل للبطارية .

سعر هاتف samsung note 10

سعر نوت 10 في مصر 2020 للنسخة 256 جيجا مع 8 جيجا رام هو 13000 جنيه مصري .

للنسخة 256 جيجا مع 8 جيجا رام هو 13000 جنيه مصري . سعر هاتف samsung galaxy note 10 في السعودية 2199 ريال سعودي .

الآن قد نكون وصلنا لنهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه لكم مواصفات هاتف samsung note 10 وسعره في السعودية ومصر .