ننشر أسعار ومواصفات سيارات الاتحاد الأوروبي 2021 المعفاة من الجمارك

يبحث الكثير من محبي السيارات وراغبي الشراء في مصر عن ماركات سيارات الاتحاد الأوروبي وأسعار سيارات الاتحاد الأوروبي لأنها معفاة من الجمارك مما يجعلها تنافس مثيلاتها من الماركات الأخرى بشراسة وفي هذا السياق نعرض عليكم سيارات الاتحاد الأوروبي المعفاة من الجمارك في مصر.

أسعار سيارات الاتحاد الأوروبي 2021

1- فيات تيبو 2021 fiat tipo

تتوافر فيات تيبو 2021 fiat tipo بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1400 سي سي 95 حصانا، وعزم أقصى للدوران 127 نيوتن متر ومتصل بفتيس مانيوال او بمحرك 1600 سي سي بقوة 110 حصان و فتيس أوتوماتيك 6 سرعات المحركين يعملوا بنظام الجر الأمامي.

الأمان في فيات تيبو 2021 fiat tipo

تأتي السيارة فيات تيبو 2021 fiat tipo بالعديد من وسائل الأمان أبرزها الإيرباج وفرامل مانعة للانغلاق ABS ومثبت سرعة وجنوط إطارات أو سبور حسب الفئة ويبلغ متوسط استهلاكها من الوقود حوالي 6.3 لتر بنزين لكل 100 كيلو متر.

كماليات فيات تيبو 2021 fiat tipo

تأتي السيارة فيات تيبو 2021 fiat tipo بالعديد من الكماليات الإضافية أبرزها نظام التوازن الإلكتروني ESP، وتوزيع الكتروني لقوة الفرامل EBD، وحساسات ركن خلفية، وشاشة تاتش و فوانيس شبورة وجهاز تحديد المواقع GPS في اعلي فئة.

سعر فيات تيبو 2021 fiat tipo في مصر

تبدأ أسعار فيات تيبو 2021 fiat tipo في مصر من 198.900 جنيه حتي 319.900 جنيه لأعلي فئة هاتشباك.

2- بيجو 301 peugeot

تنتمي لفئة السيارات العائلية السيدان وتأتي بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي يعطي قوة قدرها 115 حصانا وعزم أقصى للدوران 150 نيوتن متر متصل بفتيس أوتوماتيك 6 سرعات.

بيجو 301 peugeot تعتمد على منظومة الجر الأمامى ويمكنها التسارع من 0 حتى 100 كم/ساعة خلال 10.3 ثانية ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.5 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

تأتي السيارة بيجو 301 peugeot بالعديد من الكماليات ووسائل الأمان منها الوسائد الهوائية ووسائد هوائية للراكب الأمامى ونظام الفرامل «ABS» مع توزيع اليكتروني للفرامل «EBD، والنظام الذكى لركن السيارة وبها جنوط سبور قياس 15 انش وفوانيس ضباب أمامية، وفوانيس ضباب خلفية.

سعر بيجو 301 peugeot في مصر

تبدأ أسعار السيارة 301 peugeot من 231,990 جنيه حتي 259,990 لأعلى فئة.

3- رينو ميجان renault megane 2021

تأتي رينو ميجان renault megane 2021 بنوعين من المحركات، المحرك الأول مكون من 4 اسطوانات ، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن يولد طاقة قدرها 115 حصانا، وعزم أقصى للدوران بلغ 156 نيوتن/متر، مدعم بناقل حركة أوتوماتيك من طراز CVT.

رينو ميجان renault megane 2021 متاحة بمحرك سعة 1200 سي سي تيربو مزدوج ، ينتج قوة تقدر بـ 130 حصانا، وعزم أقصى للدوران 205 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 7 سرعات.

تأتي رينو ميجان renault megane 2021 أيضا بالعديد من وسائل الأمن والسلامة مثل، أنظمة الوسائد الهوائية AIR BAGS، ونظام فرامل ABS المانع للانغلاق، وبرنامج التوزيع الإلكتروني للفرامل EBD ، ونظام Hill Start Assist المساعد على صعود الشواهق والمنحدرات.

4- أوبل أسترا opel astra 2020

تأتي السيارة أوبل أسترا opel astra 2020 في مصر بمحرك 4 سلندر 1400 سي سي بشاحن توربيني يوفر للسيارة قوة تصل الي 140 حصان وعزم دوران بواقع 200 نيوتن متر ، وتنقل القوة للعجلات الأمامية للسيارة عن طريق فتيس أوتوماتيك 6 سرعات.

أوبل أسترا opel astra 2020 تستطيع التسارع من الثبات الي 100 كم في الساعة خلال 10.2 ثانية مع استهلاك وقود بواقع 6.4 لتر لكل 100 كم.

السيارة أوبل أسترا opel astra 2020 معروفة بثباتها علي الطرقات و هذا بفضل حجمها فتأتي بطول 4.658 متر وعرض 1.814 متر وارتفاع بواقع 1.5 متر وقاعدة عجلات بطول 2.685 متر وخلوص ارضي بواقع 160 مم وحقيبة خلفية تتسع الي 460 لتر.

سعر السيارة أوبل أسترا opel astra 2020

تأتي السيارة أوبل أسترا opel astra 2020 بسعر 304.990 جنيه .

5- بيجو 2008 peugeot

بيجو 2008 peugeot تنتمي لفئة السيارات الكروس أوفر و تأتي بمحرك أربع اسطوانات سعة 1600 سي سي يعطى قوة قدرها 120 حصان وعزم أقصى للدوران 160 نيوتن متر متصل بفتيس اوتوماتيك 4 سرعات.

تأتي بيجو 2008 peugeot بنظام الجر الأمامي و يمكنها التسارع من 0 حتى 100 كم/ ساعة خلال 9.9 ثانية ويبلغ متوسط استهلاكها من الوقود 7 لتر لكل 100 كم تقتطعها السيارة.

السيارة بيجو 2008 peugeot بها العديد من المواصفات القياسية ومواصفات الأمان أهمها الوسائد الهوائية ونظام فرامل ABS، وتوزيع اليكتروني للفرامل EBD، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP لتضمن بهم السيارة أعلى مستويات الثبات و بها جنوط سبور قياس 16 انش وفوانيس شبورة خلفية، وإضاءة المصابيح الأمامية والخلفية LED، ومثبت سرعة يساهم في استهلاك الوقود.

أسعار بيجو 2008 peugeot

تباع بيجو 2008 peugeot بسعر 314,990 جنيه