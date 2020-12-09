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عمر شويل - جدة Oneplus 8 Pro مواصفات وسعر موبايل وان بلس 8 برو : أعلنت شركة وان بلس عن هاتف جديد وهو Oneplus 8 Pro، ويتمتع الهاتف بمواصفات قوية وامكانيات عالية، وقامت شركة وان بلس فى هذا الهاتف بتغيير التصميم فهو يختلف عن الاصدارت السابقة من هواتف وان بلس من حيث المعالج فهو يأتي بمعالج أقوي وكاميرات ذات وضوح ونقاء أعلي، وبالإضافة الي مقاومة هاتف وان بلس 8 برو للماء وبالإضافة لدعم الهاتف للشحن اللاسلكي، فهيا بنا نتعرف علي أهم مواصفات ومميزات وعيوب وسعر موبايل وان بلس 8 برو علي موقع ثقفني.

مواصفات موبايل Oneplus 8 Pro

يأتي موبايل وان بلس 8 برو بمواصفات قوية وهي كالأتي:

المعالج: يأتي الهاتف بمعالج من شركة كوالكوم من نوع سناب دراجون 865 بتكنولوجيا 7 نانوميتر، مع معالج رسومي من نوع Adreno 650. الذاكرة: يأتي الهاتف بأكثر من سعة تخزين فهو يأتي بسعة تخزين 128 جيجابايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا، او ذاكرة تخزين بسعة 256 جيجابايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 12 جيجابايت، وتأتي الذاكرة الصلبة من نوع UFS 3.0، وتأتي الذاكرة العشوائية من نوع LPDDRR5. الكاميرا الخلفية: يأتي هاتف Oneplus 8 Pro بكاميرا خلفية رباعية، وتأتي الكاميرا الأولي بدقة 48 ميجابكسل بفتحة عدسة F/1.8 بكسل وهي الكاميرا الأساسية للموبايل، وتأتي الكاميرا الثانية بدقة 8 ميجابكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي كاميرا خاصة بعمل الزوم، والكاميرا الثالثة تأتي بدقة 48 ميجابكسل بفتحة عدسة F/2.2 وهي كاميرا خاصة بالتصوير الواسع، وتأتي الكاميرا الرابعة بدقة 5 ميجابكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي كاميرا خاصة بتصحيح الألوان، وبالإضافة الي فلاش ثنائي من نوع فلاش ليد.

الكاميرا الأمامية: تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجابكسل بفتحة عدسة F/2.45، وبالإضافة الي أن الشاشة تعمل كفلاش أثناء التصوير. الشاشة: تأتي شاشة الهاتف بإنحناء من الجانبين وتأتي علي هيئة الثقب، وتأتي الشاشة من نوع Fluld AMOLED بمساحة 6.78 إنش بجودة QHD+ بدقة 1440×3168 بكسل، بالإضافة الي وجود طبقة حماية علي الشاشة من كورنينج جوريلا جلاس الجيل الخامس.

شبكات الإتصال: يدعم الهاتف تركيب شريحتين إتصال من نوع Nano Sim، ويدعم شبكات الجيل الثاني 2G والجيل الثالث 3G والجيل الرابع 4G والجيل الخامس 5G. الواجهة ونظام التشغيل: يأتي موبايل وان بلس 8 برو بنظام تشغيل من أندرويد الإصدار 10، مع واجهة تشغيل من وان بلس OxygenOS 10.5. البطارية: يأتي هاتف Oneplus 8 Pro ببطارية بسعة 4510 ميللي أمبير وتدعم الشحن السريع بقوة 30 وات، وتدعم الشحن اللاسلكي بقوة 30 وات، وتدعم الشحن العكسي بقوة 3 وات. خامات التصنيع: تأتى خامات تصنيع الهاتف من الزجاج المحمي بكورنينج جوريلا جلاس الجيل الخامس مع إطار مع الألومنيوم. الوان الهاتف: يأتي موبايل وان بلس 8 برو باللون الأخضر واللون الأسود واللون الأزرق.

يدعم الهاتف منفذ USB من نوع Type-C ويدعم خاصية OTG. يدعم هاتف وان بلس 8 برو مستشعر البصمة ويأتي مدمج أسفل الشاشة، ويدعم خاصية Face unlock وتعمل عن طريق الكاميرا الأمامية. يدعم الهاتف تصوير الفيديوهات بجودة 4K بدقة 2160بكسل، ويدعم تصوير الصور بجودة FHD بدقة 1080 بكسل. يدعم الهاتف ميكروفون ثانوي لعزل الضوضاء والضجيج أثناء الإستخدام بصفة عامة.

مميزات موبايل Oneplus 8 Pro

يتميز موبايل Oneplus 8 Pro بمتانة وجودة التصنيع.

بمتانة وجودة التصنيع. يأتي الهاتف بسماعتين ستيريو جودة عالية، ويدعم خاصية Dolby Atoms للحصول علي أفضل صوت للهاتف.

بطارية الهاتف تصمد لفترة عمل طويلة، وذلك بفضل المعالج الموفر للطاقة.

يتميز الهاتف بالشحن السريع فيمكنك شحن الهاتف فى وقت قصير جداً.

كاميرات الهاتف تعمل بأداء جيدا جداً فى ظروف الإضاءة الخفيفية.

أداء الهاتف قوي جداً بفضل معالج كوالكوم، سواء فى الإستخدام العام والمهام اليومية المكثفة او فى الألعاب الثقيلة.

تقدم الشاشة تجربة قوية وممتازة جدا سواء فى مشاهدة الفيديوهات او التصفح او الالعاب.

عيوب موبايل Oneplus 8 Pro

لا يدعم الهاتف منفذ 3.5 مللي الخاص بسماعات الأذن، ويتم تركيب السماعات فى منفذ USB.

سعر الهاتف مرتفع بالمقارنة مع إصدارات شركة وان بلس السابقة.

السابقة. الكاميرا الخلفية بارزة بشكل كبير مما يجعلها أكثر عرضة للكسر او الخدش.

لا يدعم الهاتف تركيب ذاكرة تخزين إضافية (كارت ميموري).

إنخفاض أداء الكاميرا الخاصة بالتصوير الواسع.

لا يدعم تصوير فيديوهات بجودة 8K.

محتويات علبة موبايل Oneplus 8 Pro

هاتف Oneplus 8 Pro .

. اسكرينة لحماية الشاشة تم وضعها بشكل مسبق علي الشاشة.

سلك USB من نوع Type C.

رأس الشاحن بقوة 30 وات.

جراب ظهر لحماية الهاتف من الخدوش.

دبوس معدني لفتح منفذ شريحتي الإتصال.

كتيب التعليمات ورسالة ترحيب وان بلس.

سعر موبايل Oneplus 8 Pro فى مصر والسعودية