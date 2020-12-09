”أكسيوس”: ”جوجل” ترفع الحظر عن الإعلانات السياسية 

أعلنت شركة "جوجل" أنه اعتبارا من 10 ديسمبر سترفع الحظر عن الإعلانات السياسية الذي تبنته بعد إغلاق صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 3 نوفمبر.
مطالبة "جوجل" بتقديم إيضاحات بشأن تسريح باحثة من أصول إفريقية
ووفقا لرسالة بريد إلكتروني حصل عليها موقع "Axios"، فإن الشركة سترفع هذه الخاصية التي وضعتها بهدف منع انتشار المعلومات المضللة عبر الإعلانات التي تتعلق بأحداث حساسة مثل الانتخابات أو أزمات الصحة العامة.
وبمجرد رفع الحظر، ستسمح أنظمة الشركة في شراء الإعلانات عبر جميع منصات عرض الإعلانات- إعلانات Google وDV360 وYouTube والمشتري المعتمد من AdX ضمن نطاق سياسة الإعلانات الانتخابية.
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