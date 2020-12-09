سعر سامسونج زد فولد 2 جرير Galaxy Z Fold2 خصومات نهاية العام

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عمر شويل - جدة سعر سامسونج زد فولد 2 جرير Galaxy Z Fold2 من أفضل أسعار جوالات الهواتف الذكية على الإطلاق، وذلك لأنها تتناسب مع إمكانيات الجوال العالية، فقد حرصت المكتبة أن تقدم عروض مكتبة جرير الأسبوعية التي تشمل أفضل الأسعار على الجوالات الذكية من بينها عروض جرير للجوالات سواء جوالات سامسونج جرير ومنها سامسونج زي فولد 2 المميز أو أيضًا عروض جرير جوالات اوبو وعن مواصفات سامسونج فولد 2 في جرير فهي الأفضل كما سنوضح بالتفصيل.

سعر سامسونج زد فولد 2 جرير Galaxy Z Fold2

بضمان يصل إلى 24 شهر من الوكيل يمكن الحصول على جوال سامسونج زد فولد 2 من مكتبة جرير بالمواصفات التالية:

بمساحة تخزين عالية احصل على سامسونج زد فولد 2 الذي تصل مساحته إلى 256 جيجا بايت.

شاشة عالية الجودة، منها واحدة بمقاس 7.6 بوصة، بينما الأخرى بدقة 6.2 بوصة.

متوفر في جوال سامسونج زد فولد كاميرا الخلاف بدقة 40 ميجا بيكسل، بينما الخلفية للجوال عبارة عن ثلاثة كاميرات بدقة 12 ميجا بيكسل، والكاميرا الأمامية تأتيكم بدقة عالية أيضًا حتى 10 ميجا بيكسل.

سعة البطارية تعتبر هي أفضل المميزات في الجوال، حيث أنها تصل إلى 4500 مل أمبير، والمعالج ثماني النواة أيضًا.

شبكات الاتصال المدعومة في الجوال من مكتبة جرير يدعم الجيل الخامس، كما أنه يُتيح لك نظام التشغيل أندرويد 10.

الجوال يأتيكم الآن بسعة ذاكرة النظام التي تصل إلى 12 جيجا بايت رام، وأيضًا وحدة معالجة مركزية كوالكوم كريو.

الجوال يدعم متجر جوجل بلاي، وبه بصمة متاحة على جانب الجهاز، وبه نظام تحديد الموقع أيضًا.

سعر سامسونج فولد في جرير السعودية

ومن خلال مكتبة جرير لديك فرصة للحصول على جوال سامسونج جالكسي زد فولد 2 بسعر 7999 ريال سعودي شاملة للضريبة، كما أنك تستطيع الحصول عليه بنظام التقسيط، وتقوم بتقسيط السعر على 24 شهر، وستقوم بسداد شهريًا 457 ريال سعودي، وستحصل على هداية قيمة بسعر 2050 ريال سعودي.

Galaxy Z Fold2 جرير

وإن كنت بحاجة للحصول على أفضل سعر سامسونج زد فولد 2 جرير فبادر بالحصول عليه الآن عن طريق استخدام بطاقة سامبا جرير الائتمانية بخصم يصل إلى 15%، ومتاح خدمة التوصيل في إطار عروض مكتبة جريرـ المقدمة من خلال المكتبة أسبوعيًا.