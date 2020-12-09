نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الربح من كليك بانك 1000 دولار في اليوم بدون موقع | الربح من CLICK BANK في المقال التالي

عمر شويل - جدة سنتناول اليوم طرق الربح من كليك بانك CLICK BANK وكيفية استخدامه كمشروع تجاري ناجح 100 %، وحديثنا اليوم بمثابة دورة تبلغ فيما يعادل 1000 دولار، وذلك عبر عدة طرق مختلفة لعمل تسويق عبر كليك بانك وتسويق بالعمولة، عمولة على كل عملية شراء تقوم بها، وسوف يتم تناول ذلك بالتفاصيل من الألف للياء وحتى الوصول لدرجة الاحترافية في الربح من الريفيرال وموقع كليك بانك، وذلك عبر اختيار نيتش مُناسب ومُتخصص ومنتج رابح بالإضافة إلى جمهور مُستهدف وهذه هي الخطوات التي يجب الاهتمام بها والتي سنتناولها تفصيليا.

خطوات الربح من كليك بانك

نتحدث عن خطوات يجب الاهتمام بها بعناية شديدة لتحقيق الربح المطلوب من كليك بانك وهي اختيار النيتش مع استهداف المجموعة المُقدم لها المُنتج، بالإضافة إلى إنشاء حساب على إنستقرام بطريقة صحيحة وطريقة عمل بوست وهاشتاق وطرق زيادة عدد المتابعين على حساب الإنستقرام وكذلك طريقة الترويج الصحيحة وتجنُب بعض الطرق الغير صحيحة.

أولا : إختيار النيتش

في البداية يجب عمل حساب على موقع كليك بانك بنفس طرق عمل إيميل، بالضغط على ( sign up)، وتحديد الدولة التي تقيم بها ثم إضافة الاسم الأول والثاني كذلك ورقم الهاتف والإيميل والباسورد، يتم الدخول على قائمة العروض الموجودة داخل موقع كليك بانك، ويتم الدخول على ( Home $ Garden ) واختيار الترتيب بالجرافيتي وهو مُفضل أكثر من البوبيولاريتي، حيث يعني 177 gravity مثلا أن 177 شخص قد وصلوا إلى نتائج رائعة في التسويق لهذا المُنتج خلال الأسابيع الماضية، كما أن كل مُنتج يتم عرض مٌقابل التسويق عن كل مبيعة واحدة.

إذا كانت المبيعة الواحدة لمنتج واحد 30 دولار فإنك تحتاج بيعة واحدة كل شهر لمبلغ 1000 دولار شهريا، وفي حالة ربح 30 بيعة يوميا وهذا ليس صعب إطلاقا يتحول ال 1000 لمكسب يومي، ثم يتم زيارة صفحة البيع لمعرفة المبيعات وخواص عن المنتج أما affiliate page فهو يحتوي على معلومات مفيدة جدا عن المُنتج منها صور عن المنتج وأُخرى هدايا يمكنك منحها للعملاء ليعطونك إيميلاتهم لعمل متابعة معهم بعد بيع المُنتج لهم عبر الإيميلات، كما يساعدك في طرق للترويج عبر تطبيق يوتيوب وفيسبوك وكذلك الكلمات المفتاحية المُستهدفة، فإن هذا يزيد من الربح من كليك بانك.

ثانيا : إنشاء حساب على إنستقرام بطريقة صحيحة

يتم إنشاء حساب متخصص عن النيتش وفي البداية تقوم بإنشاء مجموعة من البوستات لشرح النيتش للتواصل مع العملاء وتوصل هدف النيتش لهم، مع مراعاة تسمية الحساب باسم يخص النيتش التي تريد الإعلان عنه مع إضافة كلمات مفتاحية في الوصف مع إضافة صورة بكل تأكيد والنشر على الأقل 3 مرات يوميا، مع وضع اللينك الخاص بالموقع أو المُنتج في الوصف ومع زيادة عدد المتابعين وللحصول على المُنتج يمكنهم زيارة الموقع والشراء من خلاله، وهذا ما يعمل على زيادة الربح من كليك بانك.

أخطاء في الترويج والربح من كليك بانك

الخطأ الأول هو إرسال عدد كبير من الرسائل عبر الإنستجرام لمجموعة كبيرة من الناس تعرض من خلالها المنتج وتنتظر الشراء وهذا لن يحدث مُطلقا فكل ما تريده هو زيادة الربح من كليك بانك ، حيث أن كلا من يُنشئ حساب على الإنستقرام يكون هدفه الأول هو تحقيق الرفاهية وليس التسوق، أما عند ظهور العديد من الصور لشئ يُفضلونه وبعد فترة يتم إظهار المنتجات التي تريد بيعها وبكل سهولة سيتحقق التسويق وبيع المنتج بنجاح.

الخطوة الرابعة : زيادة عدد المُتابعين على حساب انستقرام

تُعد هذه الخطوة هي الأصعب بكل تأكيد ولكن عليك نشر منشورات بشكل دوري مهمة بالنسبة للنيتش، وذلك مع نشر الموقع على أنه المصدر الذي قد جلبت الصورة منه، كما عليك عمل متابعة لجميع حسابات انستقرام الكبيرة من نفس النيتش، وعند نشر هذه الحسابات لأي نيتش عليك وضع تعليق مناسب للصورة وعمل متابعة للمتابعين والمُعجبين بهذا الحساب أو هذا المنشور، وبالطبع سيقوم بعمل متابعة لك لاهتمامه بهذا النيتش لتحقيق الربح من كليك بانك.

يجب ذكر تفاصيل المُنتج مع وضع اللينك الخاص بالموقع أو المصدر، أما الهاشتاقات فيجب وضع ما يتراوح بين 20 و 25 هاشتاق فيما يخُص موضوع النيتش ويُمكن تكرارها في كل بوست بكل سهولة لوصوله للمتابعين وتحقيق الربح المُراد من كليك بانك.