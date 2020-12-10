نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة الاشتراك في مسابقة الوليد بن طلال لتملك وحدة سكنية وسيارة خطوة بخطوة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مسابقة الوليد بن طلال حققت مبادرة سمو الأمير الوليد بن طلال الخيرية منذ تأسُسها حتى الآن العديد من أهدافها المرجوة، حيث بلغ عدد المستحقين والمستفيدين الحاصلين فعليًا على الوحدات السكنية والسيارات عدد أحد وعشرين ألف ومائة وسبعين فرد ومواطن، من بينهم عدد أربعة عشر ألف وأربعمائة وثمانية وثمانين فرد مستفيد من مبادرة تملك وحدة سكنية، وعدد ستة ألف و ستمائة أَثنين وثمانين فرد مستفيد من مبادرة تملك سيارة، على مستوى المملكة العربية السعودية.

مسابقة الوليد بن طلال

الشروط اللازمة للفوز بالسَكن والسيارة من مبادرة الوليد بن طلال الخيرية:

المرتب الشهري للمتقدم لمسابقة تملك وحدة سكنية وسيارة لا يزيد عن ما قيمته ثلاثة ألَاف ريال سعودي شهريًا.

التقدم لمسابقة الفوز بوحدة سكنية وسيارة مرة واحدة.

المتقدم لمسابقة تملك وحدة سكنية وسيارة لا يمتلك أي وحدة سكنية سابقة أو أي نوع من المركبات.

التعهد من المتقدم لمسابقة الفوز بوحدة سكنية وسيارة بعدم بيع أي منهما أو التصرف فيهم.

خطوات الاشتراك في مسابقة الوليد بن طلال

خطوات الاشتراك في مسابقة الفوز بوحدة سكنية وسيارة من مبادرة الوليد بن طلال الخيرية: