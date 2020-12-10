طريقة الاشتراك في مسابقة الوليد بن طلال لتملك وحدة سكنية وسيارة خطوة بخطوة

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عمر شويل - جدة مسابقة الوليد بن طلال حققت مبادرة سمو الأمير الوليد بن طلال الخيرية منذ تأسُسها حتى الآن العديد من أهدافها المرجوة، حيث بلغ عدد المستحقين والمستفيدين الحاصلين فعليًا على الوحدات السكنية والسيارات عدد أحد وعشرين ألف ومائة وسبعين فرد ومواطن، من بينهم عدد أربعة عشر ألف وأربعمائة وثمانية وثمانين فرد مستفيد من مبادرة تملك وحدة سكنية، وعدد ستة ألف و ستمائة أَثنين وثمانين فرد مستفيد من مبادرة تملك سيارة، على مستوى المملكة العربية السعودية.
مسابقة الوليد بن طلال
الشروط اللازمة للفوز بالسَكن والسيارة من مبادرة الوليد بن طلال الخيرية:
- المرتب الشهري للمتقدم لمسابقة تملك وحدة سكنية وسيارة لا يزيد عن ما قيمته ثلاثة ألَاف ريال سعودي شهريًا.
- التقدم لمسابقة الفوز بوحدة سكنية وسيارة مرة واحدة.
- المتقدم لمسابقة تملك وحدة سكنية وسيارة لا يمتلك أي وحدة سكنية سابقة أو أي نوع من المركبات.
- التعهد من المتقدم لمسابقة الفوز بوحدة سكنية وسيارة بعدم بيع أي منهما أو التصرف فيهم.
خطوات الاشتراك في مسابقة الوليد بن طلال
خطوات الاشتراك في مسابقة الفوز بوحدة سكنية وسيارة من مبادرة الوليد بن طلال الخيرية:
- التسجيل في المنصة الإلكترونية الخاصة بمؤسسة الوليد بن طلال الخيرية.
- إنشاء حساب على تويتر خاص بالمتقدم لمسابقة الفوز بوحدة سكنية وسيارة.
- القيام بكتابة كافة البيانات المطلوبة من المتقدم في استمارة الطلب.
- الانتهاء من التسجيل بعد التأكد من إضافة رقم الهوية الوطنية الخاص بالمتقدم لمسابقة الفوز بوحدة سكنية وسيارة.
- استقبال رسالة من المؤسسة أو رد شخصي من سمو الأمير الوليد بن طلال عبر حسابه الشخصي على تويتر.
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