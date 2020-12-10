الحصول على جواهر فرِي فاير مجانًا باستخدام الـ ID وشحن الجواهر بطريقة شرعية 

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عمر شويل - جدة الحصول على جواهر فرِي فاير مجانًا باستخدام الـ ID ، لعبة فري فاير free fire من أكثر الألعاب التي انتشرت مؤخراً لان لها متعه كبيرة في لعبها ، كما أن هذه اللعبة تعتمد على شحن جواهر شراء الملابس والأدوات اللازمة لتكملة لعبة فري فاير free fire ، كما أن هذه اللعبة أصبحت من أكثر الألعاب التي انتشرت الآن في الأنترنت وكما ذكرنا من قبل أن هذه اللعبة يجب شراء المجوهرات للاستمرار في اللعبة ولذلك سوف نقدم لكم كيفية شحن الجواهر ID وشحنه مجاناً .

خطوات شحن الجواهر وشحنها لصديقك

سوف نقدم لكم الآن أفضل وأسهل طريقة لشحن الجواهر كما يمكن شحنها لصديقك دون اى يعرف اللاعب حساب صديقة وسوف نقدم لكم خطوات شحن الجواهر وهي :-

أولاً يجب على اللاعب الدخول على موقع لشحن الجواهر .

ثم يدخل اللاعب على Garena .

ثم يقوم اللاعب بالدخول والضغط على register a new a counter .

بعد ذلك يجب على اللاعب إدخال كل البيانات المطلوبة منه وإدخالها بشكل صحيح .

ولكي يدخل اللاعب على حسابة يضغط على register now ، وبالتالي سوف يكون اللاعب دخل على حسابه .

ثم نضغط على كلمة Login now وسوف يفتح حسابك الشخصي ، وبالتالي يمكن شحن الجواهر فري فاير للآخرين بعد تحويل الجواهر .

طريقة شحن جواهر فري فاير مجانا free fire

الطريقة الأولي لشحن الجواهر

وهى تعتبر أفضل طريقة لشحن الجواهر والمفضلة لجميع اللاعبين وهى عن طريق ID وتعتبر طريقة سهلة في شحن الجواهر مجاناً وهذا من خلال الحساب الشخصي وحساب أصدقاء اللعبة وتعتبر هذه الطريقة معقدة ولا تحتاج الى معلومات الحساب الخاص بك ولكن يجب معرفة ID لحسابك اللاعب الخاص ، ولكن لا توجد الكثير من المواقع الإلكترونية التي توفر هذه الخدمة لكل للاعبين جواهر .

الطريقة الثانية لشحن الجواهر

وذلك من خلال جوجل بلاي هذه الطريقة يجب معرفة الكود الخاص باللاعب بطاقة جوجل بلاي و البلد الموجود بها ، وذلك لان كود جوجل بلاي يختلف من بلد إلى أخرى .

وتعتبر هذه الطرق من أفضل الطرق لشحن الجواهر بالمجان بطريقة شرعية وموثوق فيها .