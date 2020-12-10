نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لعبة Cyberpunk 2077 “سايبر بانك” إصدار 10 ديسمبر 2020 تحبس الأنفاس .. تعرف على تفاصيل اللعبة الآن في المقال التالي

عمر شويل - جدة Cyberpunk 2077 هى لعبة إلكترونية جديدة أحدثت ضجة كبيرة في عالم التقنية وألعاب الفيديو، وهى من أقوى ألعاب الخيال العلمي، حيث تأتي سايبر بانك 2077 من منظور ستوديو CD project Rad وهى تدور في الأحداث القادمة لمستقبل ولاية كاليفورنيا، بعد أن تقوم الشركات العالمية المتخصصة في مجال التكنولوجيا بغزو جميع أشكال الحياة اليومية، حيث يحمل اللاعب شخصيات المرتزقة المتمثلة في رمز “V”، وتدور أحداث لعبة Cyberpunk 2077 في المدينة التي يسكنها المهاجرون والعصابات، ويمكن لعب Cyberpunk 2077 على أجهرة PS5 وXbox Series X بعد أن طال انتظارها لسنوات.

Cyberpunk 2077

لعبة Cyberpunk 2077 من أقوى ألعاب الجيل الحديث، وبات الجميع ينتظر إطلاق سايبر بانك 2077 لسنوات طويلة، حيث تقدم إثارة مشوقة بتفاصيل ضخمة وكثيرة من الظلام والأضواء والأصوات الصاخبة، وكذلك البدائية، والسلام والمواجهات، وأخيراً تم إصدار لعبة Cyberpunk بتاريخ 10 ديسمبر 2020، ويعمل مطوري اللعبة على إصدار التحديثات الجديدة على الأجهزة الحديثة للعبة، وفي حالة الرغبة في لعبة Cyberpunk 2077 يجب أن يتم ذلك على المنصة المخصصة والمناسبة، لأن اللعبة ذات جودة عالية وتفاصيل كثيرة.

لعبة Cyberpunk 2077 تدعم اللغة العربية

يمكنكم الآن شراء سايبر بانك والحصول على الترقية مجاناً، كما أن لعبة Cyberpunk 2077 تدعم اللغة العربية في الترجمة والقوائم، وفي حالة شراء نسختك يجب عليك التأكد أن هذه النسخة تقبل التعريب.

قصة سايبر بانك 2077

تدور أحدات القصة حول شخصية اسمها V ولك حرية الاختيار في اختيار الشخصية وصفاتها أو رجل أو امرأة، ويمكنك اختيار الشكل المناسب من حيث القدرة البدنية والمهارات المختلفة، وتنطلق اللعبة في مدينة Night City ولك حرية اختيار البداية فيمكنك البدء من الحارات الفقيرة والبدائية أو من إحدى الشركات المتقدمة أو من سكان الصحراء، حيث هناك اختلافات من حيث بدء لعبة Cyberpunk 2077 من هذه المناطق، وسوف يكون هناك مجموعة من المهام مع بعض الأصدقاء والتي تسير حياتك من خلالها أثناء اللعب، فكل شيء متاح في اللعبة فهناك التعاون وهناك الخيانات وغيرها، وهناك المزيد من المهام والقصص الطويلة والقصيرة، التي تجعلك مستمتع بشكل كبير في لعبة Cyberpunk 2077 الشيقة.

Cyberpunk 2077 مليئة بالتفاصيل

لا يمكن أن تمل من لعبة Cyberpunk 2077 لأنها تحبس الأنفاس وبها العديد من التفاصيل والأحداث المفاجئة، ويمكنك أن تحقق المتعة من اللعبة حتى دون مهمات، بل في التجوال في المدينة المزدحمة المليئة بالأحداث والمفاجآت التي تجبرك على الدخول في المهام، والغريب في الأمر أن هناك عروض تأتي لك من رجال الشرطة وكذلك عروض مهام من المجرمين، والأدوات المستخدمة في المهمات تقبل التطوير والتعديلات وفقاً لرغبتك، كما يمكنك تطوير شخصية لعبة Cyberpunk 2077 لتكون أكثر ذكاء واكثر قوة، باستخدام التقنية الحديثة الموجودة في اللعبة، حيث تعتبر اللعبة احد ألعاب الخيال العلمي، فهى مزيج بين البدائية والحداثة،