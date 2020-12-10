نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات هاتف Oppo Reno Ace 2 ومميزاته وسعره في السعودية والإمارات في المقال التالي

عمر شويل - جدة Oppo Reno Ace 2 هو هاتف حديث من شركة اوبو له مميزات مختلفة ورائعة ويطلبه الكثير من الناس، ومن أهم مميزات ومواصفات هذا الهاتف إنه يحتوي على أربع كاميرات في الخلف وكاميرا أمامية، ويدعم تركيب شريحتي اتصال ووحدة تخزين داخلية 128/256 جيجابايت، يوجد من هاتف Oppo Reno Ace 2 اللون الرمادي والفضي والأرجواني، ويتميز بسعة بطارية 4000 ملي أمبير، وسوف اقدم لكم في هذه المقالة أهم مميزات ومواصفات هاتف Oppo Reno Ace 2 الحديث بالتفاصيل وسعره في السعودية والإمارات.

مواصفات هاتف Oppo Reno Ace 2

يحتوي هاتف Oppo Reno Ace 2 على عدة مواصفات تميزه عن غيره وهي كالتالي:-

تكون أبعاد الهاتف 160×75.4×8.6 مم. يحتوي الهاتف على شريحتي اتصال Nano Sim. يدعم الهاتف راديو Fm. يدعم الهاتف NFC مع دعمه لمنفذ USB. يضم شاشة بقياس 6.5 بوصة، نسبة الطول إلي العرض 20:9، بدقة 1080×2400 P. يأتي الهاتف بوزن 186 جم. من الألوان المتوفرة لهذا الهاتف هو اللون الفضي والرمادي والأرجواني. يحتوي على نظام تشغيل اندرويد 10.0. يدعم ذاكرة عشوائية 12 جيجابايت وذاكرة تخزين 256 جيجابايت. يتميز بكاميرا خلفية رباعية حيث تأتي الكاميرا الأولى بسعة 48 ميجا بكسل بفتحة عدسة 1.7/f، وتأتي الكاميرا الثانية بسعة 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.4/f، وتأتي الكاميرا الثالثة بسعة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.2/f، وتأتي الكاميرا الرابعة بسعة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.4/f، بالإضافة إلي فلاش LED مزدوج. يدعم الهاتف بكاميرا خلفية بسعة 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.0/f. يأتي الهاتف بمعالج من نوع Snapdragon 865 ثماني النواة (2.96×1 جيجا هيرتز 485 Kryo g 485 Kryo GHz 2.42×3 g485 Kryo GHz 1.8 ×4) مقترن بذاكرة عشوائية 8/12 جيجابايت ووحدة تخزين داخلية 128/256 جيجابايت. تبلغ سعة بطاريته 4000 ملي أمبير، من نوع ليثيوم بوليمر. يتميز بالشحن السريع بقدرة 65 واط. لا يدعم تركيب ذاكرة خارجية لأنه يتميز بذاكرة تخزين كبيرة. يدعم الهاتف واي فاى Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot، يدعم أيضا بلوتوث. يدعم الهاتف خاصية الموقع الجغرافي وهي GPS وخاصية مستشعرات أخرى مثل التسارع والدوران والقرب.

مميزات هاتف Oppo Reno Ace 2

يتميز هذا الهاتف بعدة أشياء تجعله ذات قيمة وهي كالتالي:-

يوجد مستشعر بصمات الأصابع أسفل الشاشة.

ويدعم تشغيل راديو FM ومنفذ شحن وبلوتوث 5.0 .

يتميز بزجاج أمامي نوع ( غوريلا الجيل السادس )، وزجاج خلفي ( غوريلا 5 )، ويتميز باطار من الالومنيوم.

تتميز الكاميرا الأساسية الرباعية التي لها العديد من المميزات مثل قدرتها على الصور الواسعة جداً والصور المقربة وتضم ليد مزدوج.

له أداء ممتاز في الألعاب أو الاستخدام المكثف.

أسعار هاتف Oppo Reno Ace 2

سوف نتعرف على اسعار هذا الهاتف وهي كالتالي:-