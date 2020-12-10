نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر samsung note 10 المميز لمن يرغب أمتلاكه بمواصفات مميزه في المقال التالي

عمر شويل - جدة samsung note 10 بعد طول أنتظار لموديلات هذا الهاتف المميز بمواصفاته سواء المكونات الخارجية أو الداخلية وشكله الانسيابي المميز تم طرحه من قبل شركة سامسونج العالمية المتخصصة في صناعة الهواتف ذات الجودة العالية المتعارف عليها عالمياً منذ سنوات كثيرة وسوف نتعرف علي كل ما يخص هذا الهاتف الأنيق في شكلة والأقوى في إمكانياته التي تجذب أنظار كل مستخدمي فئات هواتف سامسونج الرائعة .

samsung note 10 ومواصفاته المميزة :-

المعالج الخاص بالهاتف سرعة وحدته للمعالجة المركزية تتكون من 2.7 جيجا هيرتز ، 2.4 جيجا هيرتز ،1.9 جيجا هيرتز .

نوع الوحدة للمعالجة المركزية الخاصة بالهاتف يتكون من ثماني النواة .

شاشة الهاتف ومكوناتها وحجمها والدقة :-

يتكون حجم الشاشة الرئيسية من أبعاد 159.4 ملم و 6.3 بوصة . دقة الشاشة تتكون من 2280 * 1080 F H D . تتكون الشاشة الرئيسية من تكنولوجيا DYNAMIC AMOLED المعروفة في أجهزة هواتف سامسونج . عمق الألوان المكونة للشاشة الرئيسية تأتي بعدد ستة عشر مليون لون .

الهاتف يحتوي علي S PEN ويدعم الآتي :-

يدعم حركات اليد المعروفة في كل أصدارات هواتف سامسونج كصفة ملازمة لهذه الهواتف . يدعم الهاتف خاصية التحكم بالهاتف عن بعد بتخصيص بعض الخطوات في الإعدادات .

note 10 ومواصفات الكاميرا بالهاتف :-

مواصفات الكاميرا الخلفية تأتي بدقة متعددة وهي كالاتي ، 12.0 ميجا بكسل ، 16.0 ميجا بكسل .

فتحة العدسة الخاصة بالكاميرا الخلفية تأتي أيضاً متعددة F 1.5 / F 2.4 وأخري من F 2.1 / F 2.2 .

تدعم الكاميرا الخلفية للهاتف التركيز التلقائي .

تدعم الكاميرا الخلفية خاصية مثبت الصورة البصري .

تتحكم الكاميرا الخلفية في تكبير وتصغير الصورة بصرياً بمعدل يصل إلي مرتين وتتحكم في تكبير الصورة حتي عشرة مرات رقمياً .

samsung galaxy note10 والكاميرا الأمامية للهاتف بمواصفاتها الرائعة :-

تأتي الكاميرا الأمامية بدقة تصل إلي 10.0 ميجا بكسل . تحتوي الكاميرا الأمامية علي فتحة عدسة بجودة F 2.2 . تدعم الكاميرا الأمامية للهاتف خاصية التركيز التلقائي . تحتوي الكاميرا الأمامية للهاتف بدقة عالية لتسجيل الفيديو بتقنية 3840 * 2160 وسرعة أستجابة الكاميرا للتصوير تصل إلي 60 أطار في الثانية الواحدة . تدعم الكاميرا الأمامية للهاتف تقنية التصوير بالحركة البطيئة F H D ، 240 F B S ،960 F P S .

سامسونج نوت 10 ومواصفات ذاكرة الهاتف :-

يصل حجم الذاكرة إلي 8 جيجا بايت للرامات .

حجم الذاكرة المتوفرة للهاتف 220.6 جيجا بايت .

مميزات أخري للهاتف :-

يدعم الهاتف شريحتين أتصال حيث مخصص لهما مداخل بالهاتف . حجم كل شريحة للاتصال هو حجم NANO SIM . الهاتف يدعم شبكات الاتصال من الأجيال الثاني والثالث والرابع والخامس 2G ، 3G ، 4G ، 5G . يحتوي الهاتف علي واجهة لمداخل U S B . يدعم الهاتف تقنية تحديد الموقع . يحتوي علي مقبس لسماعات الأذن . يدعم الهاتف خاصية الاتصال قريب المدي . يدعم خاصية مزامنة جهاز الكمبيوتر . نظام تشغيل الهاتف هو النظام الحديث المتعارف علية ANDROID .

المستشعرات الخاصة بالهاتف :-

يدعم خاصية مقياس السرعة .

يحتوي علي خاصية مستشعر بصمة الأصبع .

بالهاتف خاصية الجيروسكوب .

يحتوي أيضاً علي مستشعر مغناطيسي جغرافي .

كما يحتوي الهاتف علي مستشعر ضوئي R G B .

وأيضاً يحتوي الهاتف علي مستشعر الاقتراب .

مواصفات بطارية الهاتف :-

قدرة أحتمال استخدام البطارية مع شبكات الأنترنت L T D تصل إلي خمسة عشر ساعة . قدرة أحتمال أستخدام البطارية مع شبكات WI-FI تصل أيضاً حتي خمسة عشر ساعة . تتحمل زمن تشغيل الفيديوهات حتي سبعة عشر ساعة . قدرة الأمبير للبطارية تصل إلي 3500 مللي أمبير في الساعة . بطارية الهاتف غير قابلة للتغيير حيث أنها PULT IN . تتحمل البطارية وقت يصل إلي خمسون ساعة في حالة تشغيل الصوتيات لاسلكياً . تتحمل وقت يصل إلي أربعة وعشرون ساعة في حالة التحدث بالهاتف .

مواصفات الفيديو والصوت في الهاتف :-

يحتوي الهاتف علي مكبرات صوت ستيريو .

الهاتف ينظم وينسق تشغيل الفيديوهات للفئات MP4 ، M4V ، 3GP ، 3G2 ، WMV ، ASV ، AVI ، FLV .

ودقة تشغيل الفيديو بالهاتف فائقة وتصل إلي ثلاثون أطار في الثانية الواحدة بدقة فائقة بمقدار 7680 * 4320 .

الخدمات والتطبيقات الخاصة بالهاتف :-

بالنسبة لتطبيقات الهاتف هي GALAXY BUDS ، GALAXY FIT ، GALAXY FIT E ، GALAXY WATCH وغيرها من التطبيقات الكثيرة . وبالنسبة لخدمات الهاتف هناك الكثير بالهاتف ونذكر بعض منها GEAR ICON X ، GEAR S 3 ، GEAR 360 .

سعر سامسونج نوت 10 :-

يختلف سعر الهاتف حسب المواصفات واللون وحسب بلد المنشأ ويتم تسعير الهاتف في كل بلد علي حدا حسب تصنيفات فئات الهاتف ولونه والإمكانيات الداخلية للهاتف من حيث سعة التخزين فإذا كان الهاتف تم طرحه بمساحات تخزين مختلفة يتم تسعيره بناءً علي هذه الميزة أيضاً .

samsung note 10 يعتبر من سلسلة الهواتف الأكثر شهرةً ما بين مستخدمي هذا الهاتف الأنيق بما أن حدث به تغييرات جذرية من حيث تقنية الهاتف وإمكانياته المختلفة من حيث مساحات التخزين واللون وبرامجه الداخلية ودعم شبكات الاتصال المختلفة ، كما أن الهاتف يصدر من الشركة بشكل أنيق وجذاب وألوان مختلفة كما اعتادت منذ زمن علي هذا وبالنهاية يبقي لنا أن نقول بأنه حتماً ستظل فئة هذه الهواتف الأقوى في المنافسة عالمياً .