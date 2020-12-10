فرنسا تفرض غرامة قدرها مئة مليون يورو على جوجل و35 مليونا على...

أعلنت هيئة تنظيم الإنترنت في فرنسا فرض غرامات على مجموعتي "غوغل" و"أمازون" تبلغ 100 مليون يورو و35 مليون يورو، بسبب عدم امتثالهما للتشريع الخاص بملفات تعريف الارتباط "كوكيز". وتأخذ اللجنة الوطنية الفرنسية للمعلوماتية والحريات على موقعي غوغل (فرنسا) وأمازون (فرنسا) خصوصا ممارستهما إيداع أدوات تتبع إعلانية على كمبيوتر مستخدم الإنترنت "من دون الحصول على موافقته المسبقة".

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