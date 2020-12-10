نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر vivo v20 الهاتف الجديد من شركة فيفو مواصفاته وسعره في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة vivo v20 ، الهاتف الجديد الذي أعلنت عنه شركة فيفو عبر صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي، لينضم إلى سلسلة ال v، يأتي الهاتف بفئة سعريه متوسطه، كما قامت شركة فيفو بتطوير شكل الكاميرا السيلفي الذي تهم الكثير من المستخدمين، كما أهتمت بتطوير معالج الهاتف لتقديم أداء أفضل، واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نعرفكم على مواصفات هاتف vivo v20 وسعره في السعودية ومصر، فتابعوني لمعرفة التفاصيل .

مواصفات vivo v20

الهاتف يأتي بإبعاد 161.3*74.2*7.4 ملم . يأتي الهاتف بوزن 171 جرام . يدعم الهاتف الراديو fm . الهاتف يدعم شريحتين اتصال نوع نانو sim . الهاتف يدعم شبكات الاتصال الجيل الثاني والثالث والجيل الرابع . الخامات المستخدمة في تصنيع الهاتف تأتي من الزجاج مع وجود طبقة مط لعدم حدوث تبصم على ظهر الهاتف، وإطار الهاتف من البلاستيك . الهاتف يأتي بشكل النوتش على شكل water drop نوع amoled، بمساحة 6.44 إنش، بدقة 1080*2400 بكسل، بجودة fhd+، كما تدعم إبعاد العرض حتي 20:9 لتقديم محتوي أكبر على شاشة الهاتف إثناء الاستخدام . هاتف vivo v20 يأتي بذاكره صلبه بسعة 128 جيجا بايت، مع ذاكره عشوائية سعة 8 جيجا بايت . الهاتف يدعم كارت ميموري لزيادة المساحة التخزينية . الهاتف يأتي بمعالج من نوع snapdragon 720g بتكنولوجيا 8 نانو، من شركة كوالكوم . الهاتف يأتي بمعالج رسومي من نوع adreno 618 . دقة الكاميرا الأمامية في الهاتف 44 ميجا بكسل . الكاميرا الخلفية للهاتف تأتي بكاميرا ثلاثيه، الكاميرا الأولي وهي الكاميرا الأساسية بدقة 64 ميجا بكسل، الكاميرا الثانية هي الخاصة بالتصوير الواسع بدقة 8 ميجا بكسل، أما الكاميرا الثالثة هي الخاصة بالعزل والبورتريه بدقة 2 ميجا بكسل . يوجد في الهاتف فلاش خلفي ثنائي نوع ليد فلاش . الهاتف يدعم تصوير الفيديوهات بدقة 2160 بكسل، بجودة 4k، كما يدعم تصوير fhd بدقة 1080 بكسل . الهاتف يقوم بعزل الضوضاء والضجيج إثناء أستخدام الهاتف بصفه عامه عن طريق الميكروفون الثانوي . الهاتف يدعم منفذ 3.5 الخاص بسماعات الأذن . بلوتوث الهاتف يأتي بإصدار 5.1، كما يدعم خاصتي a2dp, le . الهاتف يدعم خاصية gps لتحديد الموقع الجغرافي، بالإضافة إلى دعمه لأنظمة الملاحة الأخري مثل a-gps, bds, glonass, galileo . الهاتف يدعم خاصية الواي فاي بتردد a/b/g/n/ac، كما يدعم wi-fi direct, hotspot, dual-band . الهاتف يدعم خاصية البصمة الموجودة أسفل شاشة الهاتف، كما يدعم خاصية بصمة الوجه . الهاتف يدعم بعض المستشعرات الأخري مثل البوصلة والجيروسكوب والتسارع والقرب . يوجد في الهاتف منفذ usb من نوع type c الأحدث، كما يدعم خاصية otg . سعة بطارية الهاتف 4000 مللي أمبير . الهاتف يدعم خاصية الشحن السريع بقوة 33 واط . الهاتف يأتي بنظام تشع=غيل أندرويد 11 مع واجهة فيفو funtouch الأحدث . هاتف vivo v20 يتوفر باللون الأسود والأبيض واللون الأزرق المتدرج .

مميزات هاتف vivo v20

الهاتف يأتي بتصميم فريد وظهر مميز وألوان جذابة .

تم تقليل نسبة سمك الهاتف بشكل كبير .

هاتف vivo v20 يأتي بنظام تشغيل أندرويد 11 وهو نظام التشغيل الأحدث المتوفر حاليا .

يأتي بنظام تشغيل أندرويد 11 وهو نظام التشغيل الأحدث المتوفر حاليا . الهاتف يدعم خاصية الشحن السريع بقوة 33 واط لشحن الهاتف في أسرع وقت .

الهاتف يدعم كارت ميموري وشريحتين اتصال في وقت واحد .

شاشة الهاتف كبيره من نوع amoled لتقديم أداء أفضل من المعتاد .

أداء كاميرات الهاتف مقبول .

سعر vivo v20

سعر الهاتف عالميا 355 دولار أمريكي .

سعر الهاتف في السعودية 1255 ريال سعودي .

سعر الهاتف في الأمارات 1230 درهم أماراتي .

سعر الهاتف في مصر 5300 جنيه مصري .

الآن قد نكون وصلنا لنهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه لكم اهم مواصفات هاتف vivo v20 وسعره في السعودية والوطن العربي .