نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات وسعر اوبو رينو 5 برو فايف جي الرائع بالسعودية والدول العربية في المقال التالي

عمر شويل - جدة اوبو رينو 5 برو فايف جي ، هو واحد من أحدث الهواتف الذكية التي من المقرر أن تقوم شركة اوبو العالمية بطرحها بالأسواق الأيام القادمة، والتي أعلنت عنه خلال شهر ديسمبر 2020م، وتشمل هذه الهواتف الجديدة Oppo Reno 5 5G، وجوال Oppo Reno 5 Pro Plus، ومن أهم مواصفات الهاتف أنه يدعم تشغيل شبكات الجيل الخامس، كما يحتوي على بطارية قوية وكاميرات فائقة الأداء تقدم صور وفيديوهات رائعة، وتنافس هذه الهواتف الجديدة من اوبو هواتف أكبر الشركات العالمية، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على مواصفات وسعر جوال Oppo Reno 5 Pro 5G بالسعودية والدول العربية.

مواصفات جوال اوبو رينو 5 برو فايف جي

يحتوي جوال Oppo Reno 5 Pro 5G على إمكانيات ممتازة ومواصفات عالية بالرغم من رخص ثمنه بالمقارنة بأسعار الهواتف الذكية من الشركات الأخرى وتشمل المواصفات على ما يلي:-

تبلغ أبعاد هاتف شركة اوبو الجديد 159.7*73.2*7.6 ملم. الهاتف مصنوع من زجاج Courting Gorilla من الواجهة والظهر، مع وجود إطار جانبي مصنوع من معدن الألمنيوم. وزن الجوال يبلغ 175 جرام. يأتي الموبايل بألوان عديدة منها الأبيض والأسود. يأتي الهاتف بمعالج من نوع Mediate Density 1000 Plus، يعمل بتكنولوجيا 7 نانو متر. معالج الهاتف ثماني النواة. يأتي الجوال بمعالج رسومي من نوع Mail-G77 MC9. لا يأتي الجوال مدعوم بتركيب كارت ذاكرة خارجية. يحتوي جوال اوبو رينو 5 برو فايف جي على نوعين من الذاكرة العشوائية، النوع الأول يأتي بذاكرة وصول عشوائي سعتها التخزينية 8 جيجابايت، والنوع الثاني يأتي بذاكرة عشوائية سعتها 12 جيجابايت. الهاتف يأتي بنوعين من الإصدارات، الإصدار الأول للهاتف يأتي بذاكرة داخلية صلبة سعتها التخزينية 128 جيجابايت، والإصدار الثاني يأتي بذاكرة داخلية صلبة حجمها 256 جيجابايت. بطارية الهاتف تبلغ قوتها 4250 مللي أمبير. البطارية غير قابلة للإزالة من الهاتف مثل بطارية هاتف Oppo Reno 5 Pro Plus 5G إلا من خلال متخصص في فك الهواتف الذكية. بطارية Oppo Reno 5 Pro 5G من نوع ليثيوم بوليمر، مثل بطارية Oppo Reno 5 5G. البطارية تدعم الشحن السريع بقوة 65 وات. شحن البطارية يصل إلى 60% في غضون 22 دقيقة. الهاتف لا يحتوي على منفذ 3.5 ملم، الخاص بالسماعات الخارجية. الهاتف يحتوي على مكبرات صوت ستيريو. الجوال يدعم بصمة الإصبع وتوجد أسفل شاشة الهاتف. يحتوي الجوال على مستشعر التسارع والتقارب، ومستشعر الدوران، ومستشعر البوصلة.

مواصفات شاشة جوال Oppo Reno 5 Pro 5G

الشاشة تشتمل على مواصفات عديدة رائعة وهى كما يلي:-

شاشة هاتف اوبو رينو 5 برو فايف جي من نوع Super AMOLED تعمل باللمس.

من نوع Super AMOLED تعمل باللمس. تحتوي الشاشة على 16 مليون لون.

يبلغ حجم شاشة هاتف اوبو الجديد 6.55 بوصة.

دقة شاشة الهاتف 1080*2340 بكسل، بكثافة بكسلات 393 بكسل لكل بوصة.

تحتوي على طبقة حماية من زجاج Gorilla 6.

الشاشة تستحوذ على 90.1 من واجهة الجوال الأمامية.

معدل تحديث شاشة الهاتف 90Hz.

الشاشة تدعم خاصية الـ HDR10+.

مواصفات كاميرا هاتف اوبو رينو 5 برو فايف جي الجديد

يأتي الجوال بخمسة كاميرات، أربعة كاميرات خلفية، وكاميرا واحدة أمامية تستخدم للسلفي مواصفاتهم كما يلي:-

الكاميرا الأساسية الخلفية تحتوي على أربعة عدسات، دقة العدسة الأولى 64 ميجا بكسل وهى كاميرا عريضة، تبلغ فتحتها 1.8/F، والكاميرا الثانية تبلغ دقتها 8 ميجا بكسل وهى كاميرا عريضة جداً، تبلغ فتحة عدستها 2.2/F، والكاميرا الثالثة دقتها 2 ميجا بكسل وهى كاميرا ماكرو، تبلغ فتحة عدستها 2.4/F، والكاميرا الرابعة تبلغ دقتها 2 ميجا بكسل، وتستخدم في العمق، وتبلغ فتحتها 2.4/F. تتميز الكاميرات الخلفية باحتوائها على فلاش مزدوج اللون من نوع LED. الكاميرات الخلفية تدعم التصوير البانوراما. تدعم التصوير بجودة الـ HDR. تدعم تصوير الفيديوهات بجودة الـ 4K، والتصوير بجودة 1080 بكسل. الكاميرا الأمامية السلفي للهاتف أحادية تبلغ دقتها 32 ميجا بكسل، وهى كاميرا عريضة، وتبلغ فتحة عدستها 2.4/F. تدعم التصوير بجودة الـ HDR. تدعم تصوير الفيديوهات بجودة 1080 بكسل.

سعر Oppo Reno 5 Pro 5G

سوف نتعرف على سعر اوبو رينو 5 برو فايف جي في السعودية والدول العربية وهى كما يلي:-

سعر الهاتف في السعودية 2100 ريال سعودي.

سعر الجوال في مصر 9050 جنيه مصري.

سعر الموبايل في العراق 666400 دينار عراقي.

سعر الهاتف في الهند 42350 روبية.

سعر الجوال بالدولار الأمريكي 560 دولار أمريكي.