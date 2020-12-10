نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحميل لعبة ببجي الكوري pubg mobile kr النسخة الاصلية الحديثة للأندرويد والأيفون في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحميل لعبة ببجي الكوري الجديدة نالت لعبة ببجي منذ ان انتشرت اقبال كبير سواء من الكبار أو الشباب أو حتى الأطفال، وأشدوا كل من قام بتحميلها بأنها لعبة تحمل روح المغامرة والأكشن، والأهم من ذلك تضم مجموعة من الأًصدقاء للمشاركة باللعبة وهذا له دور كبير في بعث جو من المنافسة والإثارة والمتعة بين اللاعبين، ولكن محبين اللعبة يبحثون في الوقت الحالي بشكل كبير عن طريق ببجي الكورية pubg mobile kr على أن تكون نسخة أصلية 0. 10. 0 وتناسب كلاً من الأندرويد والأيفون بعد التحديث الأخير التي وضعته الشركة المصنعة لها، ونحن هنا اليوم لنوضح لكم الطرق الصحيحة لتحميل لعبة ببجي الكورية بتحديثها الجديد تابعونا.

تحميل لعبة ببجي الكوري للأيفون والاندوريد

تعتبر لعبة ببجي الكورية من بين ألعاب رويال باتل المنتشرة والتي يعرفها الكثير، وبالفعل نالت على شهرة واسعة وأصبح لها الكثير من اللاعبين بفئات عمرية مختلفة، لأنها تهدف لفنون القتال وتنمي الذكاء وتحتاج للمهارة لمحاربة العدو دون أن يراه، ولكي يحصل على أسلحة وذخائر، يتمكن اللاعب من خلالها مطاردة العدو والتخلص منه، ويتمكن الاعبين من القيام بتحميل اللعبة بخطوات بسيطة جداً سواء على أجهزة الكمبيوتر أو على الأيفون وحتى أجهزة الاندرويد من خلال متجر جوجل بلاي، ولكن وجه البعض مشكلة عدم تواجدها على الموقع الجغرافي الخاص به، ففي هذه الحالة يقوم بتحميلها بكل سهولة وبدون مشاكل بعد التحديثات الاخيرة.

خطوات تحميل لعبة ببجي الكورية بالتحديث الجديد

تتمكن الآن من تحميل ببجي الكورية من خلال الدخول إلي جوجل بلاي وقم بالبحث بأسم اللعبة “لعبة ببجي الكورية”سوف تظهر لك فورا لعبة ببجي قم بالتحميل لاستمتاع بها على أجهزة الأيفون والاندرويد.

فقد جاء التحديث الجديد بمزايا متعددة، حيث أنها خفيفة على الجهاز جداً ولا تتعرض للتوقف أو التقطيع عند اللعب بها، وتغير أداء الرسومات للأفضل من خلال الانتقال والانحناء وأيضاً التوقف، ويتمكن من القيام بتغير زاوية الرؤية عند القفز عن طريق القيام بتحريك التاتش لليمين ولليسار وهكذا، وليس هذا فقط أصبح يوجد الكثير من التغييرات في الخريطة حتى تزيد من الإثارة والتشويق للاعب، وكذلك القيام بإطلاق النار يقدر بعد التحديث على أن يزيل أي موانع ضد القتل لدي معظم الاعبين.