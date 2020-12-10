نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التردد الجديد 2020 لقناة ام بي سي mbc3 في المقال التالي

عمر شويل - جدة السلام عليكم أعزائي القراء سوف نتحدث في مقالنا هذا عن الترددات الجديدة لقناة ام بي سي لعام 2020، فقناة ام بي سي 3 تعتبر من أكبر قنوات الأطفال في الوطن العربي ويتابعها الصغير والكبير لما تقدمه من أحدث البرامج الترفيهية بجودة عالية وباللغة العربية، وتلقى هذه القناة شهرة واسعة لدى المشاهد العربي حيث تسعى القناة دائما لاثراء محتواها وتحسينه وتقديمه للمشاهد العربي في أحسن الأجواء.

ام بي سي 3 قناة تم تأسيسها يوم 8 ديسمبر 2004 في المملكة العربية السعودية، كما يقع مقرها حاليا في امارة دبي في الامارات العربية، وتعرف القناة اقبالا كبيرا لدى الفئة الصغيرة في العالم العربي حيث تقدم أشهر المسلسلات الكرتونية مدبلجة للغة العربية بالاضافة الى البرامج الترفيهية التي يقدمها أشهر المذيعين والأكثر ابداعا.

أشهر برامج قناة ام بي سي 3

قدمت قناة mbc3 ولازلت تقدم أحدث المسلسلات منها الغربية والكورية وكذلك الأنمي الياباني وتعد مسلسلاتها من أشهر المسلسلات التي لقت متابعة ورواجا لدى المشاهيدين في شتى أنحاء وطننا العربي، ومن أشهر برامجها :

الوالدان السحريان

داني الشبح

ابطال النينجا

مغامرات بيلي وماندي

فتيات القوة

باتمان: الجرأة والشجاعة

التردد الجديد لقناة mbc 3

تبث قناة ام بي سي 3 برامجها يوميا ولمدة أسبوع ودون انقطاع وبجودة عالية على القمري عرب سات ونيل سات، سوف تجدون كل ترددات القناة في الجدول التالي: