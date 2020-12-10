سكن فورت نايت مجاناً إضافات مميزة وهدايا وجوائز غير متوقعة بأسهل طريقة

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عمر شويل - جدة سكن فورت نايت مجاناً؛ تعددت ألعاب الفيديو الأكشن في السنوات الأخيرة ولكن لعبة فورت نايت تتميز وتسبق لتصبح في المركز الأول لألعاب الفديو باختلافها عن باقي الألعاب الأخري، حيث تمتلئ هذه اللعبة بالإثارة والتشويق، لذا فقد اكتسب عدد كبير من محبيها في جميع أنحاء العالم ومن جميع الجنسيات المختلفة، حيث أبدعت الشركة المنتجة في جعل اللعبة تتمتع بهذه التشويق وجعل اللاعب يشعر وكأنه يقاتل علي أرض الواقع، فقد تشبه لعبة ببجي الي حد كبير جداً من حيث الجودة وأيضاً من حيث إقبال اللاعبين عليها.



الحصول علي سكن فورت نايت مجاناً

انتشر في الأيام الأخيرة العديد من طرق الحصول علي سكنات مجانية في لعبة فورت نايت وقد تم الإعلان عنها، وفي هذا المقال سوف نوضح لكم طرق عديدة للحصول علي سكنات مجانية أهمها:

توفر خدمة تويتش برايم Twitch Prime سكنات مجانية لمتابعي الخدمة، وذلك بعد ربط حساب فورت نايت الخاص بك بخدمة Twitch Prime، حيث تنضم هذه الخدمة الي خدمة أمازون برايم. يوفر متجر عمق المُخصص لبيع حسابات فورت نايت و الأيدي ID للاعبين سكنات مجانية مميزة ومختلفة، وتعتبر ذلك من أفضل الطرق المُستخدمة للحصول علي سكن فورت نايت المجانية، كل ما عليك هو متابعة أحداث بلدك من خلال المتجر حتي تحصل علي الهدايا والجوائز وأجدد التحديثات. للحصول علي سكن مجاني يمكنك اتباع استراحية متابعة أحداث وأخبار بلدك من خلال Epic Games، وذلك لتحصل علي السكن المجاني الذي تم تخصصه لذلك الحدث الذي تتابعه.

تحديث لعبة فورت نايت