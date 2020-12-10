نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اطلاق لعبة Cyberpunk 2077 الجديدة 2021 ومتطلبات تشغيل لعبة سايبربنك 2077 على الكمبيوتر في المقال التالي

عمر شويل - جدة اطلاق لعبة Cyberpunk 2077 الجديدة 2021، حيث شهدت محركات البحث الكثير من التساؤلات حول لعبة Cyberpunk 2077 الجديدة ومتطلبات التشغيل، خاصة بعدما حصلت اللعبة على شهرة كبيرة وواسعة قبل انطلاقها رسميًا في الأسواق والمقرر له يوم الخميس الموافق 10 ديسمبر 2020 بعدما تم تأجيل إصدار اللعبة لمرتين من قبل بدلًا من 16 أبريل 2020 ثم 19 نوفمبر إلى أن تم الإعلان عن الموعد الجديد لإطلاق اللعبة بصورة رسمية والتي ستتناسب مع جميع أجهزة الألعاب المختلفة سواء أجهزة الكمبيوتر العادية أو أجهزة بلاي ستيشن 4 أو أجهزة Xbox one وGoogle Stadia ومن خلال موقعنا ثقفني سوف نوفر اليكم كافة تفاصيل اللعبة .

اطلاق لعبة Cyberpunk 2077 الجديدة 2021

لعبة Cyberpunk 2077 الجديدة هي واحدة من أبرز الألعاب المصنفة في فئة الخيال العلمي وهو الانطباع الأول الذي سيأخذه جميع اللاعبين عن اللعبة الجديدة، وتدور أحداثها في مستقبل بعيد بشمال كاليفورنيا بعدما يتم غزو الحياة اليومية من قبل الشركات الرأسمالية والتكنولوجيا الحديثة.

لعبة Cyberpunk 2077

قصة لعبة سايبربنك 2077

ويتم اللعب داخل مدينة Night City بكاليفورنيا ويقوم اللاعب بعدد من المهام المختلفة التي يحصل من خلالها على Street Card تمكنه من شراء الأسلحة الجديدة والأطراف الصناعية لشخصيته، وبعد ذلك يستطيع اللاعب الوصول لمرحلة القرصنة عن بعد وكذلك البصريات المحسنة بالإضافة إلى عدد من الأسلحة ذات النصل الذي ينفصل عن ساعد اللاعب والتي تسمى بـ Mantis Blades.

cyberpunk 2077 تدعم اللغه العربية

والجدير بالذكر ان اللغة تدعم اللغة العربية او سيكون هناك ترجمه لكل تفاصيل ومحادثات اللعبة ، بالاضافة الى وجود اختيار للحجب سواء مشاهد العري او المشاهد الغير مناسبه لمجتمعنا الاسلامي، فهناك اختيار لوقف كل هذه المشاهد دون التأثير على مجري اللعبه، وهى خيار سيكون مناسب للوطن العربي وكذلك للفئات العمرية الصغيرة.

متطلبات تشغيل لعبة Cyberpunk 2077

حددت الشركة المنتجة المتطلبات اللازمة في أجهزة الكمبيوتر لتشغيل اللعبة على أقل إعدادات كما وضحت المتطلبات الموصي بها للحصول على نتيجة مرضية أثناء اللعب، وإليكم المتطلبات:

لعبة سايبربنك 2077