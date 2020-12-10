نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هو أنسب توقيت للاستثمار في البيتكوين سنوياً؟ وكيف وصل سعره إلى 100 ألف دولار؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة البيتكوين هو عبارة عن عملة رقمية مشفرة أطلقت في عام 2009 من قبل شخص مجهول اسمه ساتوشي ناكاموتو، وتستطيع القيام بعمليات البيع والشراء من خلال عملات البيتكوين مقابل الدولار ويتم المعاملة بدون وسيط وبدون تدخل البنوك، حيث أصبح البيتكوين مؤخرٱ عملة متداولة في كثير من عمليات البيع والشراء عبر الإنترنت سواء السلع أو الخدمات، في نفس الوقت الذي يستثمر فيها كثير من الأشخاص حول العالم لتحقيق الثراء السريع، حيث أن التقلب الشديد في سعر البيتكوين يبدو فرصة عظيمة أما البعض للمضاربة والتداول وتحقيق مكاسب مذهلة أو خسائر فادحة أحياناً.

ومن خلال متابعتنا للتغيرات في سعر البيتكوين منذ سنوات ومعدل الارتفاع والانخفاض السنوي في سعره، سوف نكشف لكم عن أفضل توقيت سنوي لاستثمار أموالك في عملة البيتكوين والتداول فيها، وطريقة تحقيق ربح مادي جيد من شراء العملات الرقمية والاستثمار فيها.

أنسب توقيت للاستثمار في عملة البيتكوين

المتابع لعملة البيتكوين الرقمية ومن يراقب تطورات البيتكوين منذ سنوات ومدى الارتفاع والانخفاض في سعره، سيعلم أن سعر البيتكوين يرتفع كل عام بداية من شهر أغسطس أو سبتمبر، ويصل لأقصى معدل ارتفاع سنوي في يناير وقد يستمر لشهر فبراير، ثم يعود سعر البيتكوين للانخفاض مرة أخرى وهكذا، ولكن المُلاحظ بشكل سنوي أن البيتكوين ينمو سعره بمعني أنه لو قمنا بمقارنة سعر البيتكوين في نفس الوقت من العام الماضي سنجد أن سعره حالياً أعلى، وبالعكس فإن معدل الانخفاض في سعر البيتكوين قليل، بمعني أنه عندما ينخفض سعر البيتكوين فإن معدل انخفاضه يكون أقل من العام الذي يسبقه.

ونتيجة لأن البيتكوين عملة رقمية مشفرة محددة الكمية، وأنه قد يكتمل تشفير وتعدين كافة عملات البيتكوين عما قريب ويتوقف التعدين تماماً، فإنه من المتوقع استمرار الزيادة في معدل الارتفاع السنوي في سعر البيتكوين وبالعكس في معدل الانخفاض، ليس هذا فحسب بل ومن المتوقع انتشاره كعملة أساسية في كثير من بلاد العالم بعد أن تنتهي عمليات التعدين على عملة البيتكوين.

مميزات وعيوب عملة البيتكوين الرقمية

سعر البيتكوين متغير بشكل كبير ولا توجد مؤشرات توحي بأن سهره قد يكون ثابتاُ، ونتيجة لسعر البيتكوين العالي فإن التغير في سعره قد يكون بقيمة آلاف الدولارات في بعض الأحيان،وأول من دفع البيتكوين بتلك المستويات القياسية في سعره هم المستثمرين والمؤسسين، حيث بدأت البنوك وشركات تأمين وصناديق التحوط في وضع عملة البيتكوين في الخطط الاستثمارية، لذلك فإن التداول في البيتكوين دون خبرة يمثل خطورة كبيرة فقد تكون الخسائر بالآلاف وقد تحقق مكسب لا تحلم به.

اي عملة في العالم من العملات التقليدية يحكمها نوعٌ من السلطة فكل معاملة تمر من خلال البنك، حيث يتم فرض رسوم باهظة على المستثمرين، وعادة ما يستغرق الأمر وقتًا طويلًا لوصول الأموال، ولكن عملة البيتكوين الرقمية لا يسيطر عليها أي شخص؛ فهي شبكة لامركزية مبنية على التعاون والتواصل الاجتماعي من جميع الأشخاص الذين يشاركون فيها، ولهذا السبب حتى إن تعطل جزءٌ من الشبكة فستظل المعاملات مستمرة، كما أن رسوم التحويل ثابتة والمعاملة تتم في أسرع وقت مع الاحتفاظ بهويتك غير معروفة.

معظم العملات التقليدية تكون معرضة للتزوير بشكلٍ كبير، ولكن لا يمكن تزييف البيتكوين لأنه تم تصميمه كعملة رقمية مشفرة يمكن أن تصمد أمام محاولات التزوير، ويتم ضمان شرعية بيتكوين من قبل تقنية بلوكتشين Blockchain فضلًا عن مختلف آليات الدفاع المختلفة المدمجة في كل خوارزمية وكل معاملة تحويل من عملة البيتكوين الرقمية.