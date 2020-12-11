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عمر شويل - جدة لعشاق جهاز الايفون مريديون، لذلك يتكرر سؤال كم سعر ايفون 6 مستعمل في السعودية وللإجابة على هذا السؤال بحث موقع ( ثقفني) على الكثير من مواقع بيع وشراء المحمول أون لاين، وخلصنا إلى مجموعة من متوسطات الأسعار لهاتف ايفون 6 مستعمل يمكن أن يكون استرشادي يسمح للباحثين عن شراء الايفون 6 مستعمل بمعرفة أعمق لمتوسط أسعار السوق بين البائعين.

كم سعر ايفون 6 مستعمل في السعودية

يتراوح سعر ايفون 6 مستعمل في السعودية ما بين 550 ريال سعودي إلى 650 ريال سعودي، والحقيقة الفارق بين الهاتفين هو أن الأول هو سعر الايفون 6 العادي، والثاني سعر الايفون 6 بلاس، وهناك أسعار أخرى لـ ايفون 6 مستعمل.

1- جهاز ايفون 6 اس مزود بتطبيق فيس تايم الجيل الرابع ال تي اي 1199 ريال سعودي.

2- ايفون 6 من ابل بدون تطبيق فيس تايم -4 جي لايت، ويصل سعره إلى 1388 ريال سعودي.

3- جهاز ايفون اس 6 من ابل مزود بتطبيق فيس تايم الجيل الرابع ال تي اي 4.7 بوصة بمبلغ 1199 ريال سعودي.

ما هي المميزات التي يتميز بها هاتف ايفون 6 من ابل؟

اللون : رمادي

الحجم : 32 GB

ايفون 6

اللون: رمادي

بدون Fcetime

نوع تقنية العرض: رتينا

إصدار نظام التشغيل: اي او اس 8.

مميزات ايفون 6

داعم الاتصال بشبكة الجيل الرابع بشريحة اتصال واحدة .

يصل وزن ايفون 6 نحو 129 جرام.

داعم لخاصية قارئ البصمة مدمج بالزر الرئيسي للشاشة .

تصل أبعاد الهاتف 9*67*138.1 مم

شاشة ايفون 6 بقياس 4.7 بوصة من نوع LED-backlit IPS LCD .

داعم لـ نظام تشغيل IOS 8 وتطور الان الى IOS 11.3 .

يحتوي على معالج A8 التابع لشركة أبل ثنائي النواة بسرعة تصل الى 1.4 جيجا هيرتز.

مزود بـكاميرا خلفية تصل دقتها إلى8 ميجابكسل بفتحة عدسة 2.2 تتميز بخاصية الضبط التلقائي للصورة وفلاش مزدوج اما بالنسبة للكاميرا الامامية دقتها 1.2 ميجابكسل وتمكنك من استخدام خاصية .

مساحة نخزين داخلية 16 و 32 و 64 و 128 جيجا بايت .

١ جيجا رام .

بطارية سعة ١٨١٠ ميللي أمبير .