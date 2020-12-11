نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل تليفزيون MicroLED من سامسونج الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة تفاصيل تليفزيون MicroLED من سامسونج، قامت شركة سامسونج مؤخرًا على جهازها التليفزيوني الجديد جهاز سامسونج MicroLED الجديد، والذي يتوفر بقياس 111 إنش ويعمل بتقنية MicroLED، وتم إطلاقه ليتم بيعه في المرة الأولى بكوريا الجانبية، على أن يتم توفيره عالميًا ليمكن لأي دولة شرائه في الجزء الأول من العام الميلادي الجديد 2021.

مميزات تليفزيون سامسونج الجديد

يتميز الجهاز الجديد باعتماده على تقنية Micro LED التي تشترك في عملها مع تقنية OLED ، والاشتراك بينهما في المميزات والسمات، مع عدم توفير نفس العيوب في التقنية القديمة بتقنية MicroLED، والتي توفرت في جهاز The Wall الذي توفر منذ عامين، وهاهي الآن توفر تقنية مايكروليد في جهاز تلفاز تقليدي، وله العديد من المزايا الأخرى منها:

نسبة الشاشة إلى الجسم حوالي 99.99٪ مما يجعلها بدون حواف ظاهرة للعين. استخدام الجهاز لمصابيح حجمها بالميكرومتر، حتى تقلل من الإضاءة الخلفية بشكل شبه نهائي وكذلك فلاتر الألوان التي تتواجد في الشاشات التقليدية العادية، لذلك نجد أن التلفاز الجديد إضائته ذاتية والألوان والضوء الظاهر ينتج بفضل البكسلة. للتلفاز الجديد نظام صوتي مدمج به يسمح بتوفير جودة صوت رائعة ونقية، ويتوفر به 5.1 قناة غير داعمة المكبر الصوتي. الصور التي يقدمها التلفاز جودتها نقية بدرجة كبيرة، حيث تعمل ضمن نطاق الألوان الواسع الملتقط بواسطة كاميرات DSLR الجديدة التي تعمل بدقة احترافية، ونتيجة لذلك تظهر الصور وكأنها نابضة للحياة ودقتها تصل حتى 4K والبكسلات يصل عددها حتى 8 مليون بكسل. والعمر الافتراضي للجهاز يصل حتى 100000 ساعة.

رأي شركة سامسونج عن جهازها الجديد

أوضح شركة سامسونج Samsung أن لولا التقنيات الحديثة التي ظهرت، لم يتمكنوا من تصنيع جهاز التلفاز الحديث الذي يعمل بتقنية MicroLED وقياسها 11 إنش، فلولا الأعمال بمجال أشباه الوصلات لما تمكنوا من صنع الجهاز، وتقوم الشركة بالتخطيط لإنتاج أجهزة بحجم أصغر من الجهاز الحالي.