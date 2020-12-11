نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل دخول هوتميل Hotmail تسجيل دخول أوت لوك outlook في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسجيل دخول هوتميل، hotmail من أشهر البرامج وأولها في عالم التراسل المجاني وهو أحد برامج ميكروسوفت للبرمجيات، وعلى الرغم من انتشار العديد من برامج التراسل المجانية إلا أن هناك العديد من المميزات في أن تقوم بإنشاء حساب على هوتميل، مثال تخزين محادثات الفيسبوك ، والتقويم مع التذكير بأهم المناسبات مع بعض الإمكانيات الخاصة بالبرنامج مثال إرسال البريد الإلكتروني من خلال برنامج اوت لوك.

كما يمكنك في الاعتماد عليه في الدردشة الصوتية والمرئية من خلال برنامج سكاي بي وبدون أي رسوم مدفوعة كما يمكنك استخدام برامج الأوفيس مثال الورد والاكسيل والباور بوينت وغيره من مميزات لا تعد في مقال واحد كانت تلك نبذه عن مميزات استخدام البرنامج.

كيفية تسجيل الدخول هوتميل

هوت ميل أوت لوك هو من خلال الإنترنت قم بالدخول إلى الواجهة الرئيسية للبرنامج.

قم بالضغط على تسجيل جديد.

قم بإدخال البريد الإلكتروني الخاص بك ( قم بالاطلاع على كيفية إنشاء بريد إلكتروني لدى جوجل).

قم بإضافة رقم جوال في التسجيل، مميزات التسجيل برقم هاتف هو إنك يمكنك استخدام نسختك من البرنامج على أي من الأجهزة الشخصية مثل اللاب توب أو الهاتف الجوال أو الحاسوب ومن هنا تستطيع بحفظ بياناتك وخاصة الخاصة بالعمل بكل بساطة.

قم باختيار رقم سري وراعي أن يكون الرقم السري قوي لأمان أكثر.

سيقوم البرنامج بإرسال رسالة نصية تحتوي على رمز تأكيد على رقم جوالك .

بعد ذلك قم بالدخول إلى حسابك بعد التأكيد من الايميل من خلال رابط تأكيد تفعيل الحساب.

هوتميل sign in

بعد الخطوة الأولى وهي إنشاء حساب نأتي لخطوة تسجيل الدخول هوتميل وذلك من خلال البرنامج هوتميل أوت لوكهوتميل أوت لوك، من القائمة العلوية قم بالضغط على تسجيل جديد ثم،سيقوم الموقع بفتح صفحة جديدة لإنشاء بريد إلكتروني بعنوان أوت لوك كما هو موضح بالصورة.

بعد كتابة الايميل الخاص بأوت لوك قم بالضغط التالي سينقلك الموقع إلى الصفحة التالية وهي إنشاء رقم سري راعي أن يكون الرقم السري يحتوي على حروف وارقام حتى يتم قبوله من الموقع كما هو موضح بالصورة المرفقة، بعد ذلك قم بالضغط على التالي لاختيار الاسم الاول والاسم الثاني ولا يشترط أن يكون اسمك الحقيقي.

سينقلك الموقع إلى الصفحة التالية وهي تحديد العمر فمن خلال القائمة المنسدلة قم بتحديد تاريخ ميلادك وهو تحديد اليوم ثم تحديد الشهر ثم تحديد العام، ثم الضغط على كلمه التالي لتنتقل إلى الخطوة التاليه.

استكمل الخطوات المطلوبة حتى تصل إلى الخطوة الأخيرة والان أصبح لديك ايميل يمكن الاستفادة منه بمميزات رائعة سنقوم بتوضيحها في مقال لاحق، شكرا لكم.