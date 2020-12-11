نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ببجي الحصول على كود استرداد الزي المجاني وأكثر من 80 كود استرداد جديد لببجي 2020 في المقال التالي

عمر شويل - جدة ببجي الحصول على كود استرداد الزي المجاني ، ببجي pubg mobile من الألعاب الإلكترونية التي حازت على المرتبة الأولى بالتصويت على متجر الألعاب فقد أصبحت هذه اللعبة لها تأثيرها القوي على الأطفال وعلى سلوكهم وتطورهم، فقد أصبح الأطفال ينجذبون إليها دون النظر إلى المخاطر السلوكية والفكرية التي قد تسببها لهم، وهذا ليس فقط على الأطفال بل تناول أيضاً مراهقون وشباب كثيرون ينجذبون لهذه اللعبة. ببجي الحصول على كود استرداد الزي المجاني كيفية لعب ببجي موبايل؟ قبل بدء دخول لعبة ببجي pubg mobile ، يجب عليك التأكد من بعض الإعدادات والاستعداد للحصول على أفضل أداء ولتسهيل التسجيل.

، يجب عليك التأكد من بعض الإعدادات والاستعداد للحصول على أفضل أداء ولتسهيل التسجيل. حدد ثالث شخص أو عرض الشخص الأول.

إعداد تباين الرسومات، ويمكن الرسومات طبقاً لقدرات الهاتف الخاص بك، فذلك الضبط كلما كان أعلى يسهل عليك تحديد أعداء آخرين.

ثم تشغيل Peek and Fire” وذلك من خلال قائمة الإعدادات cog من ناحية اليمين بالأعلى ثم الانتقال لـ Basic ثم التشغيل.

لرؤية المعالم يجب استخدام الجيروسكوب.

التحقق من تشغيل Aim Assist لتسهل عليك تحديد العدو وإخراجه.

تشغيل زر بالجانب الأيسر الخاص بإطلاق النار.

يجب التأكد من الأبواب ذاتية الفتح من تمكينها. كيفية الحصول على كود استرداد الزي المجاني من ببجي رمز الاستبدال من إحدى طرق الحصول على المكافآت مجاناً من بابجي موبايل، وهذه الرموز تحدد بزمن محدد لها فلابد أن يكون هناك سرعة استخدام للرمز لدى اللاعبين.

بها الكثير من المناظر اللافتة للنظر والتي تجذب الانتباه بشكل كبير بما يشمل الملابس المتنوعة وجلود البنادق ولكنها ليس لها أي تأثير على اللعب.

هناك بعض العناصر باللعبة ليست متوفرة بالمجان فقد تساعد رموز الاسترداد في ببجي هذه على توفير للحصول على هذه العناصر للاعبين بالمجان دون مقابل مادي، مما يساعدهم في الحصول على الهدايا السريعة

هذه على توفير للحصول على هذه العناصر للاعبين بالمجان دون مقابل مادي، مما يساعدهم في الحصول على الهدايا السريعة رمز الاسترداد الخاص ببابجي موبايل يمكن الحصول به على المكافآت ولكنها تتحدد بزمن معين أقصاه ثلاثة أيام فيجب سرعة استخدامه قبل انتهاء صلاحيته. خطوات يجب اتباعها من أجل الحصول على رمز الاسترداد أولاً: زيارة الموقع الرسمي لبابجي موبايل مركز الخلاص.

ثانياً: يجب ملئ البيانات جميعها لببجي موبايل ، لرمز التحقق ورمز الاسترداد.

، لرمز التحقق ورمز الاسترداد. ثالثاً: الضغط على أيقونة استرداد لتظهر لك علي الشاشة النافذة المنبثقة لتأكيد بيانات التي تم إدخالها.

رابعاً: بعد التأكد من البيانات المدخلة يمكن النقر على موافق، وبعد الحصول على رمز الاسترداد يمكن جمع المكافآت للمستخدمين بهذا الرمز. رموز استرداد ببجي موبايل PUBG Mobile 2020 YU5N0TQIZB Z76FBBKRZB ZBF9JJCZCD Z9U NEHZBZ 9VX NEIZBZ S78FTU2XJB BAPPZEZMTB BCCVZBZT8A BBKTZEZET3 BCAHZBIZ88 BBBKTZDZFW 6BAPPZCZTU HBCAHZMZ64 ECBCCQZDZS CHBCCQZBZC VJBAPPZCZT UHBCCQZCZS V7BDFOZBZB ATBCAHZBBZ FVMBCAHZBH Z486BFHMZB ZFHBBFHMZG ZJ73BGDFZB Z5QNBGDHZB ZUQUBGDGZB ZGTFBFHMZG ZJ73BFVPZB Z89UBGFDZB ZC57BGFCZB ZADKBGFBZB Z5SNBGFAZB ZMRFTIFZBI ZACZG TIFZ BJZWMNTIFZ QZANGCD70F CEAZCUZMPB MBCEAZDAZS 95UBCEAZDB ZPJ7GBDFPZ VZ85B7BCEA ZDCZTK7PBC EAZDDZU5RW BDFQZVZ98M QBCEAZDEZD KVBBCEAZDF ZFSBXBDFVZ BIZ7KNBDFV ZVZHAPUBDF VZHZK3MUBD FVZBGZ5B8B DFVZQZ8WW7 BDFPZDZEN8 HBDFPZMZ9J 8ABDFPZTZU AENBDFPZRG ZM763BDFPZ PZPAVWBDFP ZNZ637CBDF PZCZGSSPBD FPZBBZ6XMB DFPZLZ9CKN BDFRZVZA38 KARZBZYTR BBKTZCZC4 QBBVNZBZ4 M9SD14G84 FCC JJCZC DZJ9U UKU ZBZGWFR89 FPLM9S TI FZBHZK4A RNUZBZ9QQ BAPPZBZXF 5UKUZBZGW FBBKVZBZ6 FWGPHZDBT FZM24U PG HZDBTFZM2 4U CDWMYC Q3N7HHJKB QQBD6VNUY XVFIODFHM IY52T KND

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