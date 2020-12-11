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ببجي الحصول على كود استرداد الزي المجاني وأكثر من 80 كود استرداد جديد لببجي 2020

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عمر شويل - جدة ببجي الحصول على كود استرداد الزي المجاني ، ببجي pubg mobile من الألعاب الإلكترونية التي حازت على المرتبة الأولى بالتصويت على متجر الألعاب فقد أصبحت هذه اللعبة لها تأثيرها القوي على الأطفال وعلى سلوكهم وتطورهم، فقد أصبح الأطفال ينجذبون إليها دون النظر إلى المخاطر السلوكية والفكرية التي قد تسببها لهم، وهذا ليس فقط على الأطفال بل تناول أيضاً مراهقون وشباب كثيرون ينجذبون لهذه اللعبة.

ببجي الحصول على كود استرداد الزي المجاني

كيفية لعب ببجي موبايل؟

  • قبل بدء دخول لعبة ببجي pubg mobile ، يجب عليك التأكد من بعض الإعدادات والاستعداد للحصول على أفضل أداء ولتسهيل التسجيل.
  • حدد ثالث شخص أو عرض الشخص الأول.
  • إعداد تباين الرسومات، ويمكن الرسومات طبقاً لقدرات الهاتف الخاص بك، فذلك الضبط كلما كان أعلى يسهل عليك تحديد أعداء آخرين.
  • ثم تشغيل Peek and Fire” وذلك من خلال قائمة الإعدادات cog من ناحية اليمين بالأعلى ثم الانتقال لـ Basic ثم التشغيل.
  • لرؤية المعالم يجب استخدام الجيروسكوب.
  • التحقق من تشغيل Aim Assist لتسهل عليك تحديد العدو وإخراجه.
  • تشغيل زر بالجانب الأيسر الخاص بإطلاق النار.
  • يجب التأكد من الأبواب ذاتية الفتح من تمكينها.

كيفية الحصول على كود استرداد الزي المجاني من ببجي

  • رمز الاستبدال من إحدى طرق الحصول على المكافآت مجاناً من بابجي موبايل، وهذه الرموز تحدد بزمن محدد لها فلابد أن يكون هناك سرعة استخدام للرمز لدى اللاعبين.
  • بها الكثير من المناظر اللافتة للنظر والتي تجذب الانتباه بشكل كبير بما يشمل الملابس المتنوعة وجلود البنادق ولكنها ليس لها أي تأثير على اللعب.
  • هناك بعض العناصر باللعبة ليست متوفرة بالمجان فقد تساعد رموز الاسترداد في ببجي هذه على توفير للحصول على هذه العناصر للاعبين بالمجان دون مقابل مادي، مما يساعدهم في الحصول على الهدايا السريعة
  • رمز الاسترداد الخاص ببابجي موبايل يمكن الحصول به على المكافآت ولكنها تتحدد بزمن معين أقصاه ثلاثة أيام فيجب سرعة استخدامه قبل انتهاء  صلاحيته.

 خطوات يجب اتباعها من أجل الحصول على رمز الاسترداد

  • أولاً: زيارة الموقع الرسمي لبابجي موبايل مركز الخلاص.
  • ثانياً: يجب ملئ البيانات جميعها لببجي موبايل، لرمز التحقق ورمز الاسترداد.
  • ثالثاً: الضغط على أيقونة استرداد لتظهر لك علي الشاشة النافذة المنبثقة لتأكيد بيانات التي تم إدخالها.
  • رابعاً: بعد التأكد من البيانات المدخلة يمكن النقر على موافق، وبعد الحصول على رمز الاسترداد يمكن جمع المكافآت للمستخدمين بهذا الرمز.

 رموز استرداد ببجي موبايل PUBG Mobile 2020

  1. YU5N0TQIZB
  2. Z76FBBKRZB
  3. ZBF9JJCZCD
  4. Z9U NEHZBZ
  5. 9VX NEIZBZ 
  6. S78FTU2XJB
  7. BAPPZEZMTB 
  8. BCCVZBZT8A
  9. BBKTZEZET3
  10. BCAHZBIZ88
  11. BBBKTZDZFW
  12. 6BAPPZCZTU
  13. HBCAHZMZ64
  14. ECBCCQZDZS
  15. CHBCCQZBZC
  16. VJBAPPZCZT
  17. UHBCCQZCZS
  18. V7BDFOZBZB
  19. ATBCAHZBBZ
  20. FVMBCAHZBH
  21. Z486BFHMZB
  22. ZFHBBFHMZG
  23. ZJ73BGDFZB
  24. Z5QNBGDHZB
  25. ZUQUBGDGZB
  26. ZGTFBFHMZG
  27. ZJ73BFVPZB
  28. Z89UBGFDZB
  29. ZC57BGFCZB
  30. ZADKBGFBZB
  31. Z5SNBGFAZB
  32. ZMRFTIFZBI
  33. ZACZG TIFZ
  34. BJZWMNTIFZ
  35. QZANGCD70F
  36. CEAZCUZMPB
  37. MBCEAZDAZS
  38. 95UBCEAZDB
  39. ZPJ7GBDFPZ
  40. VZ85B7BCEA
  41. ZDCZTK7PBC
  42. EAZDDZU5RW
  43. BDFQZVZ98M
  44. QBCEAZDEZD
  45. KVBBCEAZDF
  46. ZFSBXBDFVZ
  47. BIZ7KNBDFV
  48. ZVZHAPUBDF
  49. VZHZK3MUBD
  50. FVZBGZ5B8B
  51. DFVZQZ8WW7
  52. BDFPZDZEN8
  53. HBDFPZMZ9J
  54. 8ABDFPZTZU
  55. AENBDFPZRG
  56. ZM763BDFPZ
  57. PZPAVWBDFP
  58. ZNZ637CBDF
  59. PZCZGSSPBD
  60. FPZBBZ6XMB
  61. DFPZLZ9CKN
  62. BDFRZVZA38
  63.  KARZBZYTR
  64.  BBKTZCZC4
  65.  QBBVNZBZ4
  66.  M9SD14G84
  67.  FCC JJCZC
  68.  DZJ9U UKU
  69.  ZBZGWFR89
  70.  FPLM9S TI
  71.  FZBHZK4A 
  72.  RNUZBZ9QQ
  73.  BAPPZBZXF
  74.  5UKUZBZGW
  75.  FBBKVZBZ6
  76.  FWGPHZDBT
  77.  FZM24U PG
  78.  HZDBTFZM2
  79.  4U CDWMYC
  80.  Q3N7HHJKB
  81.  QQBD6VNUY
  82.  XVFIODFHM
  83.  IY52T KND

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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