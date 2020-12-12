نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سكنات ملابس أسطورية مجاناً 2020 ببجي موبيل.. طريقة الحصول بأسهل طريقة في المقال التالي

عمر شويل - جدة سكنات ملابس أسطورية مجاناً؛ فقد يبحث لاعبون لعبة ببجي الشهيرة عن الطرق العديدة التي تجعله يفوز في المباريات والتحديات واللعب بالمهارة العالية التي تجعله يفوز بالعملات الذهبية وشراء الصناديق المرجحة باللعبة والتي تقدم الأدوات والسكنات والملابس العديدة والمختلفة، فكما نعلم جمعين أن لعبة ببجي أشهر ألعاب الفيديو للتشويق والمغامرة الحقيقية ، حيث يتنافس فيها اللاعبين من جنسيات مختلفة من أجل البقاء علي قيد الحياة في اللعبة والانتقال لمراحلها المختلفة، وهي من أروع الألعاب والتي يفضلها عدد كبير من محبين الألعاب حول العالم.

هناك عدد من الطرق المختلفة يستخدمها أمهر اللاعبين من أجل الحصول علي ملابس وأدوات القتال المختلفة وأيضاً السكنات الجديدة والحديثة، ومن هذه الطرق تنزيل برنامج free vpn والحصول منه علي جوائز عديدة ومختلفة.

طريقة الحصول علي سكنات ملابس أسطورية مجاناً 2020

كثير من محبين لعبة ببجي العالمية تغير السكن والمظهر بشكل دائم، فقد يتمكن اللاعب من ذلك في حالة كسب جميع المباريات والتحديات والقيام بجميع المهام والوصول للمراحل العليا وتحقيق الفوز باستمرار، فكما ذكرنا من خلال المقال أن اللاعب يتمكن من الحصول علي سكنات وملابس أسطورية مختلفة من خلال تحميل برنامج free vpn علي الهاتف الجوال الخاص به، ثم تحويل السيرفر الي سيرفر تايواني اللعب مباشرةً.

هناك طريقة أخري وهي عند تشغيل اللعبة قم بالبحث علي كلمة Activity today، ومن ثم قم بالبحث عن كلمة Collect بعد ذلك تتمكن من زيادة المال الخاص بك باستمرار، بعد ذلك تقوم بالبحث عن كلمة Shop لكي تقوم بشراء السكن والملابس التي ترغب بها، ويفضل البحث عن صندوق الملابس لكي تحصل علي ملابس مجانية.

هناك خدمة أيضاً تسمي بخدمة تويتش برايم Twitch Prime، وهي خدمة تمكن اللاعب من الحصول علي سكنات وملابس أسطورية ومجانية، فكل ما تقوم به هو ربط الحساب الخاص باللعبة Epic Games من خدمة Twitch Prime لكي تتمكن من الحصول علي كل ما تقدمه اللعبة من خلال الهدايا والجوائز التي تعرضها عن عرض البث الخاصة بخدمة تويتش برايم Twitch Prime.