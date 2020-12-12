نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر Galaxy A42 في السعودية والدول العربية وعيوب ومميزات الهاتف في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر Galaxy A42 في السعودية ،أعلنت شركة سامسونج عن أحدث هواتفها Samsung Galaxy A42 5G وهو ذو مواصفات ممتازة بسعر متوسط ليناسب الجميع، وأهم ما يميز هاتف سامسونج جالكسي ايه 42 إنه يدعم إتصال بشبكة الجيل الخامس وبطاريته القوية ذات الـ 5000 مللي أمبير، سنعرض لكم سعر Galaxy A42 في السعودية والدول العربية وأهم مواصفات الهاتف.

مواصفات هاتف سامسونج جالكسي A42

يأتي الهاتف بوزن 193 جرام وأبعاد 4 × 75.9 × 8.6 ملم. يدعم الهاتف شبكات الإتصالات حتى الجيل الخامس 5G. يدعم الهاتف إتصال قريب المدى NFC. الهاتف يدعم شريحتي إتصال من نوع Nano sim. شاشاة الهاتف 6.6 بوصة وتبلغ دقتها 720 × 1600 بكسل من نوع سوبر أموليد وأعلى الشاشة نوتش صغير يشبه حرف الـ O. الذاكرة الداخليه للهاتف 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية حتى 8 جيجا رام، كما يقبل الهاتف زيادة المساحة التخزينية في فتحة SIM. معالج الهاتف Qualcomm SM7225 Snapdragon 750 ثماني النواة مع معالج رسومي ادرينو 619. الكاميرا الخلفية للهاتف رباعية 48+8+5+5 ويدعم التصوير بفلاش ليد و البانوراما والـ HDR. الكاميرا الأمامية للهاتف 20 ميجا بيكسل وتصور بدقة الـ HDR. الهاتف يدعم تصوير الفيديو بدقة 1080 بكسل. الهاتف يدعم مدخل سماعات 3.5 ملم. الهاتف يدعم منفذ للـ USB من نوع Type-C 2.0. الهاتف به مستشعر الأمان والحماية كالبصمة أسفل الشاشة. نظام تشغيل الهاتف android 10. بطارية الهاتف بقوة 5000 مللي أمبير من نوع ليثيوم وغير قابلة للإزالة، مع الدعم السريع بقوة 15 وات. الهاتف متوفر في الأسواق باللون الرمادي والأبيض والأسود.

سعر Galaxy A42 في السعودية والدول العربية

يأتي سعر الهاتف بـ 350 دولار أمريكي.

أما سعر Galaxy A42 الهاتف في السعودية بـ 1.469 ريال سعودي في موقع أمازون.

بـ 1.469 ريال سعودي في موقع أمازون. بينما سعر الهاتف في الإمارات بـ 349 درهم.

سعر الهاتف في مصر بـ 6.900 جنيه.

يمكنكم متابعة أخبار الهواتف الذكية وأخبار التكنولوجيا من خلال موقع ثقفني وهذا من أختيار فريق إعداد ثقفني: سعر AirPods Max‏ وسعر Huawei Mate 40 Pro في السعودية.

مميزات هاتف جالكسي ايه 42

يدعم إتصالات الجيل الخامس.

يكاد أن يكون ليس لديه أي حواف ووزنه خفيف.

شاشة الهاتف ممتازة مع واجهة حديثة.

التصوير بالكاميرا جيد مع دعم التصوير بجودة الـ 4K.

سعة البطارية كبيرة لتتحمل تشغيل الهاتف لمدة يومين مع تشغيل الألعاب والفيديوهات.

عيوب هاتف سامسونج جالكسي A42