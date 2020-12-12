فولكس فاجن تطلق النموذج الخامس من سلسلة السيارات الكهربائية ID 

كشف رئيس قسم البحث والتطوير في شركة فولكس فاجن ، فرانك ويلش عن إطلاق النموذج الخامس من سلسلة السيارات الكهربائية ID، والذي سيكون نسخة إنتاجية من سيارة ID Vizzion ، وذلك خلال الربع الثالث من عام 2023 بمدى كهربائي يصل إلى 700 كيلومتر
واكد رئيس قسم البحث والتطوير أن السيارة ستكون متاحة في اصدارين صالون وواجن ، وتتميز بأبعاد مماثلة لسيارة باسات الحالية، وسيتم إصدار السياراة بخاصية الدفع الخلفي من ID.6 بمحرك كهربائي واحدا يعمل على تشغيل المحور الخلفي ، في حين أن طرازات الدفع الرباعي ستحتوي على محركين .
وسيعزز التصميم الأخير نموذج أداء GTX ، والذي يدَّعي "ويلش" أنه سيكون قادرا على الوصول إلى سرعة 100 كم/ ساعة في حوالي 5.6 ثوان .
وعند شراء السيارة سيحصل المشترون على خيار لأحجام البطاريات ، اكبرها حزمة 84 كيلو وات في الساعة مثبتة داخل أرضية منصة MEB ، ستكون النتيجة مدى يباغ حوالي 700 كيلو متر، بالإضافة إلى أن الطراز سيدعم نظام شحن بقدرة 200 كيلو واط ، وهذا يمنع حوالي 230 كم من النطاق الكهربائي في 10 دقائق فقك مع استعمال شاحن سريع ، وDC
يذكر أن قسم السباقات في شركة فولكس واجن volkswagen عملاق صناعة السياارت الالمانية و الذي قدم سيارات سباق بالغة التميز مثل فولكس فاجن بولو volkswagen polo GT1 و volkswagen polo R5 و volkswagen ID.R ، اعلن أنه لا مستقبل للقسم بعد الآن .
وأكدت فولكس واجن volkswagen رسميًا وقف جميع نشاطات السباقات للتركيز على الاستثمارات الكهربائية، مع انتقال الـ 169 موظفا في قسم السباقات للعمل في أقسام أخرى خلال الأشهر القادمة .
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