نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لعبة فورت نايت Fortnite التحديث الجديد أشكال سكنات خرافية وأسلحة قوية للهواتف والايفون في المقال التالي

عمر شويل - جدة لعبة فورت نايتFortnite التحديث الجديد انتشر مؤخراً لعبة فور نايت عالمياً وأصبحت من بين الألعاب المحببة لدى الكثير وبالأخص عشاق المغامرة، فقد أخذت الفكرة من تصميمات متنوعة للأفلام الكرتونية وأيضاً بعض المسلسلات المتحركة، ونالت اللعبة على إقبال الكثير من المستخدمين يتعدون 300 مليون، وتمكنت فور نايت Fortnite من الحصول على أمثر من مليار دولار أمريكي منذ أن بدأت، وحرصت الشركة على أن تتطور منها من وقت لآخر وتضيف لها روح أكبر من الإثارة والمغامرة في بداية الموسم الثالث، وحديثنا اليوم سوف يضم أبرز تحديثات لعبة فورت نايت الجديدة.

لعبة فورت نايت Fortnite التحديث الجديد

من أكثر ما يتم البحث عنه في الآونة الأخيرة من قبل مستخدمين لعبة فورت نايت، هو موعد تطبيق تحديثات جديدة، لكي تمنحها روح من المغامرة والتشويق خلال اللعب، والتحديثات الأخيرة للعبة تحمل الكثير من المزايا منها:

من ضمن تحديثات فور نايت عادت قنبلة الاختفاء من جديد.

عادت قنبلة الاختفاء من جديد. بإمكان المستخدم الحصول على نقاط كثيرة من الخبرة، التي تزيد من فرصته بالفوز من خلال إضافة فأس وغلاف جديد للعبة، وأيضاً طائرة شراعية.

أصحاب أجهزة سوني 5 وأجهزة إكس بوكس الحديثة، أصبح بإمكانهم الآن الاستمتاع بتحميل فور نايت .

. يتمكن اللاعب أن يغوص تحت الماء وهذه طريقة جديدة للعب في هذه اللعبة.

بالإصدار السابق لاحظنا اختفاء السليرب باللعبة، ولكنه عاد من جديد.

عن طريق هذا التحديث تستطيع أن ترسل لأصدقائك شاشة للتحميل المجاني.

تصميمات البيوت القديمة تغيرت لحد كبير وأصبحت جديدة جاءت من ضمن تصميمات المنازل الأوربية.

تم تغيير المعدات بمعدات جديدة لها القدرة على أن تزيد ن الإثارة والتشويق لزيادة حماس مستخدمين اللعبة، مما يجعلهم متنافسون للصعود لمستويات عالية، من خلال القيام باستخدام أسلحة ذات قوة أكبر وقنابل من اللهب لكي تقتل بها اعداء وتتمتع بالفوز عليهم.

الخريطة الغارقة للإصدار الجديد للعبة فورت نايت

من بين التحديثات التي أضيفت مؤخراً للعبة فورت نايت خريطة الغارقة الجديدة، وتعتبر أول تطورات اللعبة التي جاءت بأخر موسم، ويوجد بها العديم من حمامات مياه عميقة، ومنتشرة بأماكن متفرقة بالخريطة.

كما أنه أضيف لها طرق ووسائل جديدة من أجل الغوص تحت الماء، وقد يرجع ذلك بسبب تصميمه بطريقة نادرة لا أتت من قبل، مع مراعاة أضافة بعض الألغاز التي تحمل خبايا وأسرار تقود المستخدم لتحقيق أعلى مستوى بالفوز.