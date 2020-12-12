نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحميل لعبة فورت نايت 2020 علي الهواتف الذاكية والكمبيوتر بخطوات بسيطة في المقال التالي
عمر شويل - جدة تحميل لعبة فورت نايت للكمبيوتر والهواتف الذكية من بين افضل ألعاب الأكشن والمهمات والمغامرات في الشهور القليلة الماضية، وهي من الألعاب الحديثة التي انتشرت في الفترة الأخيرة وهي من افضل الألعاب بشهادة كثير من اللاعبين إلا أنها حققت نجاحات وتنزيلات اكثر مما كان متوقع لها، حيث ظهرت هذه اللعبة منذ فترة بسيطة تحديدا في أواخر شهر سبتمبر عام 2017 ميلادية، حيث يمكنك تحميل اللعبة مجانا لجميع أجهزة الهواتف والكمبيوتر وللاندرويد والأيفون 2020 برابط مباشر، لذلك يمكنك تحميل لعبة فورت نايت Fortnite علي الهاتف والكمبيوتر مجانا من خلال التطبيقات الرسمي بخطوات بسيطة.
تحميل لعبة فورت نايت fortnite عبر الهواتف الذكية
تحميل لعبة فورت نايت Fortnite علي هاتفك وللأندرويد والأيفون بشكل مجاني برابط مباشر.
- الدخول إلي المواقع الإلكتروني الرسمي وهي صفحة get zeus.
- بعد ذلك قم بالضغط علي مربع المكتوب به التنزيل، واحصل علي رمز zeus.
- بعد ذلك قم بسحب الأيقونة من يسار الشاشة إلي اليمين حتي يتم تنزيل البرنامج.
- قم بالذهاب إلي قائمة الإعدادات ثم الضغط علي تبويب عام ثم اختر الملف الشخصي.
- بعد ذلك قم بتشغيل zeus.
- بعد ذلك قم بالبحث عن لعبة فورت نايت من خلال Enterprise، وقم بالضغط علي خانة تثبيت وانتظر حتي يتم التحميل.
- قم بتشغيل اللعبة فورت نايت ويمكنك أن تبدأ اللعبة فورا.
تحميل لعبة فورت نايت fortnite علي الكمبيوتر
تحميل لعبة فورت نايت fortnite ستدخل ساحة كبيرة داخل اللعبة عبارة عن عالم مفتوح يوجد به عدد كبير من اللاعبين ومن جنسيات مختلفة وكل لاعب يحاول البقاء علي قيد الحياة، ولذا يمكنك تحميل لعبة فورت نايت علي الكمبيوتر واللاب توب.
- الدخول إلي الموقع الرسمي لدي لعبة فورت نايت ثم قم بالضغط علي تحميل اللعبة.
- اتبع التعليمات لإعداد البرنامج وقم بالموافقة علي التحميل.
- بعد ذلك قم بتثبيت اللعبة علي الكمبيوتر أو اللاب توب الخاص بك، ثم قم بالضغط علي المربع المكتوبة به التنزيل من خلال Epic Games.
- بعد الانتهاء من عملية التثبيت قم بتشغيل اللعبة فورت نايت fortnite ويمكنك أن تبدأ اللعبة فورا.
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