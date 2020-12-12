نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحدث إصدار من واتساب في المقال التالي

عمر شويل - جدة أحدث إصدار من واتساب، تطبيق واتساب أصبح من أهم التطبيقات والبرامج التي يستخدمها العملاء من خلال هواتفهم الذكية، وأصبح هذا التطبيق يحقق رواجًا كبيرًا، حيث يستخدمه الكثير من الأشخاص حول العالم، لأنه يقدم طريقة سهلة وبسيطة بعملية الإتصال عبر الإنترنت، فضلًا عن نقل المستندات بصورة سهلة وبسيطة، وبشكل آمن، كما يتمتع الواتساب بأنه من التطبيقات البسيطة فى الاستخدام، ولا يوجد به أي صعوبة في عملية التحويل أو الاستخدام، كما يعتبر من أكثر التطبيقات أمانًا من تطبيقات وبرامج الهواتف الذكية، حيث يصعب اختراقه، تعمل واتساب على القيام بعملية تحديث التطبيق من أجل إرضاء وتحقيق المتعة لجميع المستخدمين حول العالم.

تحديث تطبيق واتساب

سيحقق التحديث الجديد لتطبيق واتساب السعادة والمتعة لجميع مستخدمي هذا التطبيق فى كافة أنحاء العالم، لأنه من خلال هذا التطبيق سيحصل المستخدم على إصدار جديد من تطبيق واتساب، يتضمن هذا التحديث تغيرًا في لون واجهة التطبيق ليصبح أكثر جاذبية وجمالًا، حيث سيصبح التطبيق بعد التحديث على لون أخضر داكن ووفقا التصريحات الصادرة عن ملاك التطبيق، أنه سوف يتم تمكين جميع العملاء ومستخدمي أبل، من الحصول ومشاهدة اللون الجديد لتطبيق واتساب، بعد إجراء عملية التحديث التجريبي.

التغييرات التي يتضمنها التحديث الجديد

بإجراء التحديث على تطبيق واتساب يمكن لجميع المستخدمين أن يتمتعوا بالتغيرات التي ستطرًأ على تطبيق واتساب والتي يمكن تلخيصها فيما هو آتي:

تغيير لون التطبيق إلى اللون الأخضر الداكن.

يتضمن تغيير التطبيق سطح مكتب واتس اب.

الحصول على اتصالات و دردشات قوية بعيدة عن الانقطاعات والصعوبات في وصول الرسائل

الدافع وراء تحديث واتساب

قامت الشركة المالكة لتطبيق واتساب بتحديث التطبيق من أجل الحصول على خدمات التطبيق بدقة وجودة أعلى مما كانت عليه، إرضاء للعملاء والمستخدمين في كافة أنحاء العالم، والحصول على خدمة تليق بالعملاء وبتطبيق واتساب الذي اجتاح العالم، وحاز ثقة كافة المستخدمين، وجدير بالذكر أن تلك الرؤية جاءت بعد أن واجهة بعض المستخدمين التطبيق بعض المشاكل في التطبيقات واتساب، تتمثل في انقطاع الخدمة عن بعض المناطق المختلفة حول العالم، حيث أصبح من الصعب القيام بعملية نشر أى شيئ، أو وصول بعض الرسائل، هذا ما دفع الشركة المالكة لتطبيق للعمل على إرضاء العملاء.