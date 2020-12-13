شاومي تطلق هاتفي ريدمي K40 و K40 Pro في هذا الموعد

أكدت تقارير مسربة أن شركة ”شاومي“ الصينية ستطلق الهاتف الذكي Redmi K40 نهاية هذا الشهر، أما بالنسبة إلى Redmi K40 Pro، فسيتم إصداره في الربع الأول من عام 2021، وفقا لمواقع محلية صينية.

وفي العام الماضي، اختارت شركة الهواتف العملاقة الإستراتيجية ذاتها، حيث قدمت للمرة الأولى Redmi K30 في نهاية العام، ثم أطلقت الإصدار الأكبر Redmi K30 Pro في أوائل عام 2020.

وبعد فترة وجيزة من قمة Qualcomm Snapdragon التي انعقدت في الـ 1 من ديسمبر، كان ”لو وي بينغ“ مدير علامة ريدمي، أعلن أن شركته ستكون واحدة من أولى الشركات التي تطلق الهواتف الذكية التي تستعين بمعالج Snapdragon 888 SoC.

ووفقا لأحدث التقارير، يأتي الهاتفان Redmi K40 وRedmi K40 Pro دون كاميرا السيلفي القابلة للسحب، التي كانت ضمن طرازات سابقة.

وسيتلقى Redmi K40 Pro شاشة أوليد مسطحة مع معدل تحديث مرتفع يبلغ 120 هرتز، وسيكون ثقب السيلفي قطريا يبلغ 3.7 مم في أعلى يسار الشاشة.

ومن المتوقع أيضا دعم الشحن السريع، أما بالنسبة للطراز القياسي Redmi K40، فسوف يتلقى شاشة LCD وبطارية 4500 مللي أمبير.