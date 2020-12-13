استقبل تردد قناة طيور الجنة الجديد 2021 على النايل سات والعرب سات

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عمر شويل - جدة استقبال تردد قناة طيور الجنة الجديد 2020، تردد قناة طيور الجنة الفضائية الخاصة بالأطفال يعد من أهم الترددات، لأن تلك القناة من أجمل القنوات التي تعشقها جميع الأطفال، لأنها تقدم لهم أكثر من محتوى مفيدة، بدأت نشأة قناة طيور الجنة الفضائية منذ عام 2008، لذلك سوف نقدم اليوم تردد قناة طيور الجنة الفضائية الجديد 2020.

قناة طيور الجنة الفضائية

تعتبر من أولى القنوات التي قدمت أجمل المحتويات الخاصة بالاطفال فقط، تقدم تلك القناة العديد من المعلومات التي تفيد الأطفال، مثل الاناشيد الدينية، وبعض المجالات التعليمية، تعلم هذه القناة الأطفال أهم السلوكيات الصحيحة، و تحثهم على الأخلاق الدينية.

تردد قناة طيور الجنة 2020 على قمر النايل سات

وقد قامة إدارة قناة طيور الجنة بدمج قناتي طيور الجنة بيبي وقناة طيور الجنة، وذلك لتحسين الجودة والدقة، ويمكن أن تقوم باستقبال التردد الجديد لقناة طيور الجنة الفضائية على قمر النايل سات والعرب سات كما يلي:

تردد القناة: 11315.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معامل التصحيح: 3/4.

المعدل الترميز: 27500.

تردد قناة طيور الجنة 2020 على قمر العرب سات

تردد القناة: 11310.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل التصحيح: 2/3.

المعدل الترميز: 27500.

قناة الأطفال طيور الجنة

قناة طيور الجنة تعتبر من أشهر القنوات في دول العالم، تخاطب القناة الاطفال منذ عمر 6 شهور حتى عمر الـ 12 عام، قام رجل الاعمال المشهور الذي يسمى خالد مقداد بنشأتها عام 2008.